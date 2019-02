Wijnaldum: “Waren ongelukkig in het afmaken van de kansen” LPB

19 februari 2019

Georginio Wijnaldum kon onmogelijk tevreden zijn met het 0-0-gelijkspel tegen Bayern München in de heenmatch in de achtste finales van de Champions League. “We waren ongelukkig in het afmaken van de kansen”, aldus de Liverpool-middenvelder. “Positief is wel dat we geen doelpunt hebben tegengekregen. Dan moeten we het over drie weken in Duitsland maar afhandelen.”

Wijnaldum bekende dat hij niet helemaal fit aan de wedstrijd was begonnen. “Maar ik denk dat geen enkele voetballer dat is. Ik probeer er het beste van te maken. Nu onze resultaten achterblijven bij de verwachtingen, valt alles wat meer op misschien, ook hoe ik speel. Maar ik presteer het hele seizoen constant, vind ik.”

Volgens Wijnaldum had zijn ploeg het gemis van de geschorste Virgil van Dijk afdoende opgevangen. “We hebben het achterin goed gedaan, al komen we met hem wel wat makkelijker toe aan het voetballen van achteruit.”