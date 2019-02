Wesley Sonck vernietigend voor Luis Suarez: “Als Messi het niet doet, is Barcelona een héél modale ploeg” ODBS

19 februari 2019

23u38

Bron: Proximus Sports 0 Champions League Teleurstellende avond voor FC Barcelona in Lyon (0-0). Vooral omdat Barça zo knoeide voor de Franse goal, dat het soms pijn aan de ogen deed. Onder andere bij Wesley Sonck, als analist van Proximus Sports. “Alsof die jongens die naast Messi staan, niet kunnen voetballen.”

“Eigenlijk mag ik dit niet zeggen omdat ik zelf nooit op dat niveau gespeeld heb, maar in aanvallend opzicht ging er zó veel fout bij Barcelona. Zelfs de simpelste dingen konden de spelers die naast Messi staan, niet.” Sonck bekritiseerde dan vooral Luis Suarez en Ousmane Dembélé. “Het is bijna altijd Alba (de linkerflank die geregeld mee oprukt, nvdr) die Messi in stelling brengt. Suarez die doet helemaal niets, laat staan dat hij een bal bijhoudt. Alles behalve de speler die je kent van ervoor. Ik vind het ook vreemd dat Barcelona achter Suarez geen back-up heeft. In dat opzicht is die transfer van Kevin-Prince Boateng toch ook bizar. Dat is toch een heel ander type speler, voor een ander voetbal. Hij zat vanavond in Lyon niet eens op de bank.”

De statistieken geven Sonck alvast gelijk: al 24 uur lang of 1.440 minuten heeft Suarez niet meer gescoord in een uitmatch in de Champions League. Zijn laatste uitgoal op het kampioenenbal dateert van september 2015, in het Olympisch stadion van AS Roma.

24h - As of the 22nd minute of tonight's game against Lyon, Luis Suarez has gone a full day of game time (1440 minutes) without scoring away from home in the Champions League, last netting against Roma in September 2015. Strange. pic.twitter.com/7mzz0w03AO OptaJose(@ OptaJose) link

Boudewijn Zenden, als co-analist ook aanwezig in de studio’s van Proximus Sports: “In mijn tijd in Camp Nou hadden we Sonny Anderson én Patrick Kluivert, ja. Het valt me vooral op dat het lijkt alsof ze het elkaar niet gunnen. Dat was toch de grote sterkte van de zogenaamde ‘MSN’, met Suarez en Neymar, en waardoor Barcelona de titels aan elkaar reeg. In tegenstelling tot de ‘BBC’ van Real (Benzema, Bale en Cristiano), die toch zelfzuchtiger was. Maar dit Barcelona kan toch wel iemand extra voorin gebruiken. Iemand onbaatzuchtig, sterk in de combinatie en die goed over de grond speelt. Misschien loopt die wel ergens rond in Brazilië.”

Sonck: “Dembele heeft wel veel snelheid, maar hij loopt zich haast steevast vast. Hij ziet het niet. En Suarez, als je niet in de match zit doe het dan toch simpel... Het was echt héél erg. Soms stond er op vijf meter iemand naast hen vrij, maar kwam die pass niet. Na enige tijd vraag je je af, waarom geven ze die bal niet? Messi zelf, die ook een alles behalve gelukkige avond had, ging er na verloop van tijd zelf tegen zondigen. Het Barça met Neymar was een pak sterker. Dan konden ze tiki-taka spelen, maar ook snel omschakelen.”

Zenden: “Of soms zie je dat ze alleen maar die obligate pass aan Messi geven, omdat het moét. Ik vind vooral dat Barça in de eindfase individuele kwaliteiten tekort komt. Op het laatste moment is er geen overzicht meer. Zien ze niet dat iemand anders beter gepositioneerd staat. Een heel verschil met het voetbal onder Guardiola. Nu lijkt het erop alsof ze zomaar wat doen.”

Sonck, als afsluiter: “Het is al dikwijls gezegd: als Messi het niet doet, is FC Barcelona een héél modale ploeg.”