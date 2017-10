Wesley Sonck over ongeslagen status Engelse teams in Champions League: "Je kunt niet om de Belgen heen" Dries Mombert

13u15 1 Photo News Kevin De Bruyne en Gabriel Jesus. Champions League De ploegen uit de Premier League floreren in de Champions League anno 2017/2018. Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea en Manchester City verloren na drie speeldagen nog geen enkele wedstrijd op het kampioenenbal. Wij confronteerden Proximus-analist Wesley Sonck met die opvallende statistiek.

Elf overwinningen en vier gelijke spelen, dat is tot dusver het bilan van de clubs uit de Premier League in de Champions League. Een uitstekend rapport, dat zeker. Al waarschuwt Proximus-analist Wesley Sonck ons voor te snelle conclusies. "Ik ben aangenaam verrast door die cijfers, maar ik vrees dat ze in de eindstrijd weer tekort zullen schieten."

"Begrijp me niet verkeerd, het is positief dat die clubs een inhaalbeweging maken. De laatste jaren vond ik de Premier League een van de meest overschatte competities in Europa. Ook op het internationale toneel lieten ze het wat afweten. Dat die vijf Engelse teams nu na drie speeldagen nog steeds ongeslagen zijn, vind ik straf. Vorig jaar zag ik Tottenham in een groep met Monaco, CSKA Moskou en Bayer Leverkusen kopje onder gaan, er zijn dus zeker stappen gezet. Toch heb ik het gevoel dat het na de poulefase opnieuw moeilijk wordt. Nu zit de vorm goed bij de Engelse ploegen, maar is dat ook nog zo als het straks om de knikkers gaat? Voorlopig steekt er voor mij maar één ploeg bovenuit en dat is PSG. Die ploeg durf ik op dit moment als enige bij de laatste vier in de Champions League pronostikeren."

De vorige edities zwaaiden de Spaanse teams de scepter, nemen Tottenham en co. die rol stilaan over?

"Barcelona en Real Madrid komen er wel. Die twee ploegen weten, samen met Bayern, sowieso dat ze doorstoten en gaan zich nooit forceren in de groepsfase. Bovendien heb je daar met Messi en Ronaldo twee spelers die het altijd doen als het even wat minder draait. Dat zie ik niet bij de Engelse teams. De Bruyne en Hazard zijn dan wel de grote mannen bij hun ploeg, een wedstrijd in handen nemen zoals Messi en Ronaldo ligt volgens mij niet in hun mogelijkheden. De manier waarop zij dat doen is nog altijd één trapje hoger. Pas op, dat neemt niet weg dat de Belgen heel bepalend zijn voor hun team. Vooral Chelsea is afhankelijk van Hazard."

De Belgische inbreng speelt dus een belangrijke rol in het Engels succesverhaal.

"Daar kan je eigenlijk niet om heen. Hazard is de patron bij Chelsea. Manchester United rekent op de goals van Lukaku en De Bruyne is de grote dirigent bij Manchester City. Ik keek vorige week naar de Engelse bekerwedstrijden en als je dan ziet hoe City het zonder De Bruyne moeilijk heeft tegen een derdeklasser, dan weet je het wel."

Is dat niveau van de Spaanse teams en bij uitbreiding Messi en Ronaldo dan zo ver weg?

"Ik blijf erbij dat die twee (Messi en Ronaldo) van een andere wereld zijn. Je mag ook niet vergeten dat Real Madrid zijn beste wedstrijd van het seizoen zonder Ronaldo heeft gespeeld. In de Europese Supercup hebben ze Manchester United helemaal van de mat geveegd."

Guardiola, Conte, Mourinho. Kunnen zij die kloof helpen overbruggen?

"Mourinho heeft van United nu echt wel een team gemaakt. Een blok. Het is niet echt mijn favoriete soort voetbal, maar wel heel effectief. Zeker met iemand als Lukaku voorin. Ook Tottenham heeft lange tijd op die manier gespeeld, al heb ik de indruk dat coach Pochettino het daar stilaan over een andere boeg gooit. Die ploeg is echt gegroeid. Harry Kane krijgt meer steun voorin en dat komt het voetbal ten goede. Bij City laat Guardiola zijn spelers uiteraard doen wat hij het liefst ziet: aanvallen vanuit alle hoeken en kanten."

Als je nu toch één Engels team moet noemen. Wie haalt samen met PSG de laatste vier?

"Moeilijk te zeggen, maar omwille van het voetbal kies ik dan toch voor Manchester City."

Vijfde keer in de geschiedenis: de cijfers

De Engelse teams zorgen met hun ongeslagen reeks na drie speeldagen allerminst voor een unicum. In de geschiedenis van de huidige Champions League slaagden de geplaatste teams uit één en dezelfde competitie er al vier keer eerder in om na drie speeldagen zonder nederlaag weg te komen. In 1999/2000 speelden vier Duitse ploegen dit als eerste klaar, later volgden de Engelse clubs in jaargangen 2005/2006 en 2008/2009. Real, Barcelona, Atlético en Sevilla deden hetzelfde vorig seizoen. Een overzicht.

1999/2000: "Deutschland über alles"

Achttien jaar geleden bleven Hertha Berlijn, Bayern München, Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund samen ongeslagen tijdens de eerste drie wedstrijden van het kampioenenbal. De verzamelde clubs uit de Bundesliga wonnen vier van hun twaalf partijen en bleven liefst acht keer op een gelijkspel steken. Die opvallende statistiek bracht helaas enkel Hertha Berlijn en Bayern München een ronde verder. 'Der Rekordmeister' zou in de halve finales als laatste team uit Duitsland sneuvelen tegen latere winnaar Real Madrid.

2005/2006: Engelse teams doen beter

Zes jaar na het Duits huzarenstukje deden de ploegen uit de Premier League nog beter dan hun collega's uit de Bundesliga. Manchester United, Chelsea, Liverpool en Arsenal wonnen acht van hun twaalf wedstrijden en bleven slechts vier keer op een gelijkspel steken. United hield er niets aan over, want de ploeg van toenmalig coach Alex Ferguson bleef als laatste troosteloos achter in zijn groep. Arsenal verging het een stuk beter. Met Thierry Henry in de rangen stootten 'de Gunners' door naar de finale, waar ze uiteindelijk het onderspit zouden delven tegen Barcelona.

2008/2009: Bisnummer uit de Premier League

Dat het zelfs nog straffer kon, bewezen de Premier League-clubs in 2008/2009. Arsenal, Chelsea, Manchester United en Liverpool wonnen toen na drie speeldagen opnieuw acht van hun twaalf wedstrijden. Wat daarna kwam, was nog veelbelovender. United, Arsenal en Chelsea stootten alledrie door tot de laatste vier, enkel Barcelona kon zich in de eindstrijd naast de Engelse teams hijsen. Messi en co. liepen in de finale weg met de oppergaai. United ging in Rome kansloos onderuit met 2-0.

2016/2017: "E viva España"

De jaren nadien namen de Spaanse teams de scepter over. Vorig seizoen zorgden Real, Barcelona, Sevilla en Atlético zelfs voor een unicum na drie speeldagen. Met tien overwinningen en slechts twee gelijke spelen tekenden de Spaanse teams voor het beste rapport tot nu toe. Real profiteerde het best en sleepte voor het tweede seizoen op rij de Beker met de Grote Oren in de wacht.

