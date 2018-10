Wesley schenkt Club Brugge eerste punt in Champions League, al blijft blauw-zwart met wrang gevoel achter Manu Henry

24 oktober 2018

20u45 1 Club Brugge CLU CLU 1 einde 1 ASM ASM AS Monaco

Billijk gelijkspel, schrijven we dan. Club Brugge pakte vanavond zijn eerste punt in deze Champions League-campagne. Aan de andere kant: blauw-zwart vierde zo al vijftien matchen niet in Europa. Het dikt aan. Een jeugdig elftal van Monaco klom op Jan Breydel na een halfuur op voorsprong. Sylla, snelheidsduivel van amper 18, fusilleerde Letica overhoeks. De aanvaller ontpopt zich meteen tot vierde jongste Fransman ooit die scoorde op het kampioenenbal. Moet gezegd: Mechele liet zich in de rug te makkelijk ringeloren bij dat doelpunt. Een slordig Club had het lastig voordien, maar een rake kopslag van Wesley –de voorzet op maat was van Vanaken- zorgde alsnog voor een 1-1-rustand. Verdiend, op basis van een sterk slot van de eerste helft. De gelijkmaker deed een bijzonder matig –slecht, zeg maar- eerste halfuur enigszins vergeten. Na rust waren de beste kansen voor Vormer en invaller Openda. Die eerstgenoemde trapte met links onbesuisd over na een geweldig hakje van Vanaken, terwijl Openda in minuut 93 van dichtbij naast knikte. Het verdict: elk een punt.