Wesley over CL-wedstrijd in Monaco: “Alles geven om ons te kwalificeren voor Europa League” - Leko: “Blij met reactie Vormer” DMM/NP

05 november 2018

20u20 0 Champions League Club Brugge wendt opnieuw de steven richting Champions League. Blauw-zwart kan vanavond in het Stade Louis II een zaak doen met het oog op de derde plaats in groep A en de daarbijhorende kwalificatie voor de knock-outfase in de Europa League. Een overwinning is dus goud waard, weet ook Club-spits Wesley.

Cruciale dag in het Prinsdom. De winnaar van de wedstrijd tussen Monaco en Club Brugge doet een gooi naar een Europese overwintering. Onverhoopt voor Club in een zware poule, noodzakelijk voor een in crisis verkerend Monaco. Aanvaller Wesley ruikt zijn kans en wil de ploeg graag helpen kwalificeren voor de Europa League. “Het doel is om goed te spelen en om te zorgen dat we winnen. Daarna moeten we zien wat de andere resultaten zijn, maar ik wil de ploeg absoluut helpen bij de kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League.”

De heenwedstrijd eindigde op een billijk gelijkspel in Jan Breydel (1-1). Wesley weet dus ook dat het verschil tussen beide teams wellicht klein zal zijn. “We moeten spelen zoals in die heenmatch. Als we iets meer geven, dan kunnen we gewoon winnen. Dat we hier in Monaco spelen, maakt op zich niet veel uit. We moeten alles geven.” Dat Thierry Henry bij Monaco zou twijfelen tussen een drie- of viermansdefensie deert de Braziliaan niet. “Dat is geen probleem voor mij. Ik ben sowieso een spits die veel beweegt in de aanval. Het is dus geen probleem om tegen één van die twee systemen te spelen.

Ivan Leko gelooft in goed resultaat in Monaco: “We verdienden meer dan 1 op 9"

“Ik geloof in mijn team en geloof dat we een goed resultaat kunnen halen”, verklaarde Ivan Leko dan weer net voor aanvang van de laatste training in he Stade Louis II. “We hebben al drie wedstrijden getoond dat ons voetbal goed genoeg is, dat we meer dan één punt verdienden. We zijn onze plaats in de Champions League waard, maar werden niet correct beloond voor het geleverde spel. Het verschil tussen deze en de vorige match is dat de rekening makkelijker te maken is met minder te spelen matchen. We weten dat het met minder dan een 1-1 hier moeilijk wordt voor de derde plaats.”

Leko moet Arnaut Danjuma Groeneveld, Emmanuel Dennis en Jelle Vossen missen. Bovendien kampen enkele spelers met lichte blessures. “We hebben een erg druk programma, dus het is normaal dat de vermoeidheid begint toe te slaan. Er zijn inderdaad enkele spelers buiten strijd. Pas na de laatste training zullen we kunnen bepalen wie er fit genoeg is om te starten, maar ik ben zeker dat we genoeg kwaliteit hebben om hier een goede match te spelen en een resultaat te behalen.”

Voor kapitein Ruud Vormer was er afgelopen weekend in de competitietopper tegen Genk geen plaats in de basis. De Nederlandse international reageerde bij de pers erg ontgoocheld op zijn bankzittersstatuut. “Ik was blij met die reactie”, verraste Leko. “Dat is immers de reactie van iemand die absoluut wil spelen, van een winnaar. Dat soort reacties zie ik graag. Ruud won vorig seizoen de Gouden Schoen, werd kampioen en tekende een nieuw contract. Alles was positief, maar je weet dat er ooit een periode komt waarbij je vorm iets minder is. Je moet dat accepteren en heel hard werken om weer top te worden. Hij haalt nu minder rendement, maar dat komt mogelijk ook omdat andere ploegen ons beter kennen en proberen om onze beste spelers af te stoppen.”