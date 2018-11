Wesley aan vooravond CL-wedstrijd in Monaco: “Morgen alles geven om ons te kwalificeren voor Europa League” DMM/NP

05 november 2018

19u05 0 Champions League Eén dag voor het treffen met AS Monaco wendt Club Brugge opnieuw de steven richting Champions League. Blauw-zwart kan in het Stade Louis II een zaak doen met het oog op de derde plaats in groep A en de daarbijhorende kwalificatie voor de knock-outfase in de Europa League. Een overwinning is dus goud waard, weet ook Club-spits Wesley.

Cruciale dag morgen in het Prinsdom. De winnaar van de wedstrijd tussen Monaco en Club Brugge doet een gooi naar een Europese overwintering. Onverhoopt voor Club in een zware poule, noodzakelijk voor een in crisis verkerend Monaco. Aanvaller Wesley ruikt aan de vooravond zijn kans en wil de ploeg graag helpen kwalificeren voor de Europa League. “Het doel is om morgen goed te spelen en om te zorgen dat we winnen. Daarna moeten we zien wat de andere resultaten zijn, maar ik wil de ploeg absoluut helpen bij de kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League.”

De heenwedstrijd eindigde op een billijk gelijkspel in Jan Breydel (1-1). Wesley weet dus ook dat het verschil tussen beide teams wellicht klein zal zijn. “We moeten spelen zoals in die heenmatch. Als we iets meer geven, dan kunnen we gewoon winnen. Dat we hier in Monaco spelen, maakt op zich niet veel uit. We moeten alles geven.” Dat Thierry Henry bij Monaco zou twijfelen tussen een drie- of viermansdefensie deert de Braziliaan niet. “Dat is geen probleem voor mij. Ik ben sowieso een spits die veel beweegt in de aanval. Het is dus geen probleem om tegen één van die twee systemen te spelen.