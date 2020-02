Werk op de plank voor Liverpool: titelverdediger verliest op bezoek bij Atlético, Origi valt (zwak) in TLB

18 februari 2020

22u52 2 Atlético Madrid ATM ATM 1 einde 0 LIV LIV Liverpool Champions League Liverpool is nog (lang) niet klaar met Atlético Madrid. De regerende Champions League-winnaar heeft de heenmatch van 1/8ste finale in Madrid verloren met 1-0. Divock Origi speelde een helft mee bij Liverpool, maar overtuigde niet. De terugmatch volgt over een kleine maand (11/03).

“Voetballen tegen Atlético is één van de allermoeilijkste dingen die er bestaan voor een voetballer.” Jürgen Klopp besefte maar al te goed dat zijn ploeg een lastige avond wachtte in Wanda Metropolitano. Atlético startte ook furieus, Saul Niguez maakte er in de kluts al na vier minuten 1-0 van. De decibels gingen nog met een flinke ruk de hoogte in, ongetwijfeld ook dankzij Simeone. ‘El Cholo’ bracht andermaal elf hongerige wolven aan de aftrap - die magie is nog niet uitgewerkt.

Liverpool zocht, maar vond amper. Salah kon eens trappen en Oblak trapte de bal eens domweg in de voeten van de Egyptenaar, maar de Reds speelden het dramatisch uit. Liverpool kreeg uiteindelijk geen enkele bal tussen de palen in de eerste helft. Dat was in de Champions League geleden van 1 mei 2019, toen de mannen van Klopp met 3-0 gingen verliezen op het veld van FC Barcelona.

In de terugmatch zette Liverpool dat toen wel nog recht, in grote mate dankzij Divock Origi. Onze landgenoot mocht vanavond al bij rust invallen, maar de impactaanvaller had allerminst een impact. De acties van de Rode Duivel mislukten. Salah kreeg wél een kopkans, maar de Egyptenaar mikte over en naast.

Atlético kon z’n geliefkoosde spelletje spelen: vanuit de organisatie wachten op kansen op toe te slaan. En die kansen kwamen er ook, maar Morata miste zijn schot compleet en een heerlijke pegel van Lodi ging naast. Goed mogelijk dat er bij de medische testen van de Braziliaan ooit een derde long wordt gevonden - wát een Duracell-konijn. Aan de overkant schotelde Origi Henderson nog een kans voor, maar de middenvelder mikte de bal naast. Dat was meteen ook de laatste grote kans, het bleef 1-0. Yannick Carrasco moest zelfs niet van de bank komen.