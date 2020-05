Wereldtoppers geven geheimen bloot. Zo keek Buffon als jongeling op naar doelman uit... Kameroen: “Ik vond het gewéldig wat hij deed” TLB

19 mei 2020

Champions League Iedereen heeft idolen. Ook Gianluigi Buffon (42). De legendarische Italiaanse doelman van Juventus werd tijdens zijn jeugd geïnspireerd door Thomas N'Kono, toen de doelman van Kameroen. Dat zegt Buffon in een interview met de UEFA.

“Dat ik doelman werd en carrière heb gemaakt, heeft te maken met mijn vroegere bron van motivatie en inspiratie. Dat was Thomas N’Kono”, zegt Buffon in bovenstaande video. “Ik herinner me de wereldbeker van 1990, die in Italië gespeeld werd. De openingswedstrijd was die tussen Argentinië en Kameroen. Thomas deed eigenlijk niets bijzonders tijdens die match. Maar om de tijd te doden gooide hij de bal achter zijn rug door, of hij deed een voorwaartse salto. Dat waren allemaal zaken die we in het Italiaanse voetbal niet gewend waren. Ik vond het geweldig wat hij deed. Toen dacht ik er voor het eerst aan om doelman te worden.”

‘Club van 100’

Buffon maakt deel uit van een select clubje van spelers die meer dan 100 Champions League-matchen op hun teller hebben staan. Daarom zocht de UEFA hem op voor een uitgebreid gesprek, waarin Buffon terugblikt op zijn carrière en dieper ingaat op enkele memorabele momenten. De komende dagen passeren ook Andrey Shevchenko, Paolo Maldini, Iker Casillas en Gerard Piqué de revue.