Wellicht moet de Champions League het voortaan zonder de adelaar van Lissabon stellen

13u42 0 Photonews Champions League Samen met Anderlecht en Feyenoord is Benfica het enige team dat nog geen punt wist te sprokkelen op het kampioenenbal. De Portugezen hebben het heft niet meer in eigen handen, een vroege uitschakeling op het Europese toneel dreigt.

Dat Manchester United torenhoog favoriet was in groep A, lijkt ons de normaalste zaak van de wereld. Maar met Basel en CSKA Moskou als naaste belagers, wierpen wij met vele anderen Benfica toch op als grootste kanshebber voor de tweede plek. Niets van aan, met nul punten en slechts één gemaakte goal stellen de Portugezen flink teleur. Verrassend, want de voorbije twee edities deed Benfica het met een plek in de tweede ronde én een kwartfinale verre van slecht.

De zomermercato kan ons een verklaring bieden. Doelman Ederson vertrok naar Manchester City, terwijl Victor Lindelöf voor een avontuur bij de stadsrivaal koos en Nélson Semedo voortaan in Camp Nou te bewonderen is. Tel daar het vertrek van goalgetter Konstantinos Mitroglou bij en je weet hoe laat het is. Vreemd genoeg investeerde de club uit Lissabon de duiten - voor de vier ontving het alleen al een slordige 120 miljoen euro - niet in enkele nieuwe aanwinsten. Mile Svilar was de op één na duurste aankoop, wat in principe al genoeg zegt. Het fenomenale scoutingsapparaat blijft dus heel wat centen opleveren, maar dat gaat dit seizoen overduidelijk ten koste van de prestaties op het veld.

Dus spreekt de club haar vertrouwen uit in enkele jonkies, zo ook in Svilar. De goalie dwong dan wel zijn plaats onder de lat af, zijn wisselvallige prestaties gepaard met een flinke dosis pech zijn een aanwijzing voor de onstabiele defensie. Zowel in de eigen competitie als in de Champions League slikt Benfica teveel onnodige tegentreffers. Daardoor verloor het in de vaderlandse competitie teveel punten tegen de zogenaamde 'kleintjes', terwijl het ook op het kampioenenbal met onder meer een 5-0-pandoering tegen Basel vaak een vogel voor de kat is.

Met Eduardo Salvio en Raúl Jiménez lopen de grootste sterren dan wel vooraan, ook zij kunnen de defensieve zorgen niet compenseren. Wat stabiliteit achteraan zou een flink deel van de kopzorgen oplossen. Toch zal de adelaar van Benfica op 5 december zijn laatste ronde in deze campagne van het kampioenenbal vliegen. Een uitschakeling lijkt immers onvermijdelijk.

