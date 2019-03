Weer sensatie op kampioenenbal: Lukaku maakt indruk met twee goals in Parijs en ziet hoe Rashford United naar kwartfinales knalt Manu Henry

06 maart 2019

21u48 0 Paris Saint-Germain PSG PSG 1 einde 3 MUN MUN Manchester United

Een nieuwe remontada. Dankzij twee goals van Romelu Lukaku en een strafschopdoelpunt van Rashford in blessuretijd kwalificeerde Manchester United zich voor de kwartfinales van het kampioenenbal. ‘Big Rom’ eiste een hoofdrol op in Parijs, daar waar tegenwoordig vooral de ster van Mbappé -Neymar is nog steeds out- glinstert. Lukaku’s vormpeil: zes goals in de laatste drie matchen. In de historiek van de Champions League hebben alleen Dries Mertens (10), Eden Hazard (8) en Wesley Sonck (7) als Belg meer goals op de teller. Meer nog: Lukaku slaagt er in om als eerste United-speler sinds 2006 twee keer te scoren in drie opeenvolgende wedstrijden. De laatste die het hem voordeed? Ene Cristiano Ronaldo. Exit PSG dus, dat na een elfmeter -en tussenkomst van de VAR- in blessuretijd finaal ten onder ging. Sensatie in Parijs, net als gisteravond in Madrid.