Wedstrijd tussen Atlético en Liverpool was er één met enorme gevolgen: "Grote vergissing om toen te laten spelen"

19 april 2020

12u17

Bron: Onda Cero Radio 0 Champions League Too little, too late . José Luis Martinez-Almeida, de burgemeester van Madrid, heeft zich kritisch uitgelaten over het Champions League-treffen tussen Liverpool en Atlético op Anfield. De wedstrijd had volgens hem nooit mogen doorgaan.

Flashback naar woensdagavond 11 maart. Zo’n 54.000 supporters verzamelden toen op het mythische Anfield voor dé wedstrijd van de speeldag. Titelverdediger Liverpool versus de uitgekookte manschappen van Simeone. Marcos Llorente kegelde de Engelsen met twee cruciale doelpunten bijna eigenhandig uit het kampioenenbal. Tot groot jolijt van de meer dan 3.000 meegereisde tifosi. Maar de wedstrijd was wellicht minder onschuldig dan het lijkt.

Iets meer dan een maand later kwam de Madrileense burgemeester José Luis Martinez-Almeida terug op die bewuste wedstrijd. “Het is niet logisch dat 3.000 Atlético-fans toen de verplaatsing konden maken naar Liverpool”, vertelde hij bij het Spaanse Ondo Cero Radio. “Het is natuurlijk makkelijk praten achteraf. Toch denk ik dat - met wat we toen wisten - de wedstrijd nooit had mogen doorgaan. Dinsdag kondigde het stadsbestuur een verbod aan op grote evenementen in de hoofdstad. En een dag later reisden duizenden Spanjaarden naar Engeland. Dat was een grote vergissing.”

Madrid kreunt momenteel onder het coronavirus. De Spaanse hoofdstad is samen met Lombardije één van de zwaarst getroffen regio’s. Het gemene virus werd ondertussen meer dan 7.000 Madrilenen fataal. De uitwedstrijd van Atlético zou wel eens een brandversneller kunnen geweest zijn, stelt Martinez-Almeida. Eerder klonken dezelfde geluiden over het duel Atalanta - Valencia. Virologen noemden die wedstrijd een “biologische bom”.

Toen hij gevraagd werd naar het eventuele vervolg van de Spaanse competitie, had de Madrileense burgemeester het volgende te zeggen: “In de lente en zomer zullen er geen grote evenementen kunnen plaatsen. Mogelijks zal er ook in de herfst nog niet gevoetbald worden. Alles hangt af van hoe de situatie de volgende maanden evolueert. We zullen onze gewoontes moeten aanpassen. En zelfs als we straks weer gewoon over straat kunnen, zijn we nog steeds ver verwijderd van grote massamanifestaties.” In Spanje is nog steeds een complete lockdown van kracht.

