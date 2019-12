We kunnen niet meer winnen op het kampioenenbal: AA Gent deed in één groepsfase beter dan Genk, Club én Anderlecht in hun laatste drie deelnames DMM

12 december 2019

12u22 0 Champions League Club Brugge verlaat de groepsfase van de Champions League zonder zege. Dat is lang niet de eerste keer voor een Belgische ploeg. Het rapport van onze clubs is zelfs behoorlijk ontluisterend, de laatste drie CL-campagnes van elk van onze topclubs in acht genomen.

De groten worden groter, de kleintjes kleiner. Het is een cliché, maar het is in deze editie van de Champions League niet minder waar. Alle clubs die de groepsfase overleefden, komen uit de vijf topcompetities in Europa. Bij de laatste zestien dus enkel ploegen uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Geen witte raven uit Portugal, Oekraïne of Nederland. En al zeker niet uit België.

Veel punten verzamelen onze teams niet meer in de Champions League. In hun laatste drie deelnames waren Racing Genk, Club Brugge en Anderlecht samen goed voor slechts 27 punten op een maximum van 162, omgerekend haalden ze dus maar 16 procent van alle te verzamelen punten binnen.

De drie Belgische clubs wonnen gezamelijk ook maar 3 van hun 54 wedstrijden. Racing Genk won in drie deelnames nog niet in de Champions League. Anderlecht won twee matchen in z'n laatste drie deelnames. Club Brugge één keer. Van een slecht rapport gesproken. Het doet de vraag rijzen of we wel nog iéts te zoeken hebben op het kampioenenbal. Laten we daarom even de cijfers spreken.

Genk wacht nog altijd op eerste zege

Racing Genk sloot z’n Champions League-campagne dit seizoen af met één punt uit zes wedstrijden. De Limburgers konden in drie deelnames nog nooit winnen in de groepsfase. Dat maakt nul zeges op 18 matchen, cijfers waar je op zijn zachtst gezegd liever niet mee thuiskomst. Geen enkele ploeg moest ooit langer wachten op een eerste CL-zege.

Wat verzamelde Racing Genk dan wel op het kampioenenbal? Alles samen welgeteld 8 punten. De Limburgers speelden acht keer gelijk in 18 groepsmatchen. De andere tien wedstrijden gingen telkens verloren. In 2002 was Genk ingedeeld in een groep met Real Madrid, AS Roma en AEK Athene, in het najaar van 2011 in een poule met Chelsea, Bayer Leverkusen en Valencia. Dit jaar keek het Liverpool, Napoli en Salzburg in de ogen.

Laatste 18 groepswedstrijden Racing Genk:

2002-2003: groep met Real Madrid, AS Roma, AEK Athene: Gelijk-Verlies-Verlies-Gelijk-Gelijk-Gelijk: 4 punten

2011-2012: groep met Chelsea, Bayer Leverkusen, Valencia: GVVGVG: 3 punten

2019-2020: groep met Liverpool, Napoli, RB Salzburg: VVGVVV: 1 punt

Club Brugge: één overwinning

Maar er is dus meer. Niet alleen Racing Genk komt er bekaaid van af. Ook Club Brugge kon in de groepsfase van deze Champions League niet winnen. Blauw-zwart speelde twee keer gelijk tegen Galatasaray en één keer tegen Real Madrid. Interessant wordt het dus om de laatste drie CL-campagnes van Club Brugge naast die van Racing Genk te leggen.

Daaruit blijkt dat Club niet veel beter doet dan Genk. De Bruggelingen haalden in hun laatste drie campagnes ook maar 9 punten uit 18 wedstrijden. In 2016 werden alle groepswedstrijden verloren. Niet bepaald flatterend in een groep zonder ploegen uit de Europese topcompetities: Kopenhagen, Leicester en Porto. Vorig seizoen won blauw-zwart één keer. Monaco ging toen met 0-4 voor de bijl in eigen huis.

Laatste 18 groepswedstrijden Club Brugge:

2016-2017: groep met Kopenhagen, Leicester, Porto: VVVVVV: 0 punten

2017-2018: groep met Atlético Madrid, Monaco, Borussia Dortmund: VVGWGG: 6 punten

2019-2020: groep met Real Madrid, PSG, Galatasaray: GGVVGV: 3 punten

Anderlecht: twee overwinningen

Eén zege op 36 wedstrijden dus voor twee Belgische ploegen (Genk en Club) in elk van hun laatste drie campagnes. Laten we er dan Anderlecht nog eens bijnemen. Paars-wit miste dit jaar voor het eerst sinds eind jaren 50 Europees voetbal, maar ook hun laatste CL-campagnes brachten weinig vreugde.

Anderlecht deed wel beter dan Club en Genk. De ploeg uit het Lotto Park verzamelde 10 punten in 18 wedstrijden. Bij die 10 punten wel twee overwinningen. In het najaar van 2014 won paars-wit van Galatasaray, in 2017 was het Celtic dan weer de baas.

Laatste 18 groepswedstrijden Anderlecht:

2013-2014: groep met PSG, Benfica, Olympiacos: VVVGVV: 1 punt

2014-2015: groep met Arsenal, Dortmund, Galatasaray: GVVGWG: 6 punten

2017-2018: gorpe met Bayern, PSG, Celtic: VVVVVW: 3 punten

Gent doet in een campagne beter dan de rest

Blijven nog de teams over die minder dan drie campagnes speelden in de Champions League: Standard en AA Gent. De Rouches kwamen in 2009 uit in een groep met Arsenal, AZ en Olympiacos. In die poule was Standard goed voor 5 punten en één overwinning tegen AZ. Zij deden het dus ook in de lijn van Club, Genk en Anderlecht.

Helemaal anders wordt het als we de resultaten van de enige groepsfase van AA Gent erbij nemen. Zij deden onder Hein Vanhaezebrouck in één campagne beter qua overwinningen dan de 18 bovenstaande campagnes van Club, Genk en Anderlecht samen.

De drie Belgische topclubs bleven steken op 3 zeges in 18 campagnes, terwijl Gent in een groep met Valencia, Lyon en Zenit drie keer won in het najaar van 2015. Het leverde de Buffalo’s een plaats op in de tweede ronde tegen Wolfsburg.

Als we de cijfers mogen geloven, dan zou het nog wel eens lang kunnen duren vooraleer we een opvolger krijgen. Maar ach, met statistieken kun je natuurlijk alles bewijzen.