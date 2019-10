Wat een volley! Mede dankzij deze weergaloze knal klopten Club-youngsters die van PSG YP

22 oktober 2019

De Brugse beloften gaven in de UEFA Youth League alvast het goede voorbeeld voor Hans Vanaken en co. De youngsters klopten in de Versluys Arena van Oostende hun leeftijdsgenoten van PSG met 2-0. Noah Aelterman opende de score voor de rust, maar hét moment van de wedstrijd kwam er dik 20 minuten voor tijd: Wilkins Ochienge controleerde een afvallende bal, waarna hij het leer weergaloos voorbij PSG-doelman Franchi knalde. Door die overwinning is Club met zes punten momenteel tweede achter het voorlopig ongenaakbare Real, PSG heeft drie punten. Galatasaray wist voorlopig nog niks te trapen.