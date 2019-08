Wat een match! Club stap dichter bij Champions League na waanzinnige slotfase in Kiev: 3-3 ODBS

13 augustus 2019

21u09 50 Dinamo Kiev DKY DKY 3 einde 3 CLU CLU Club Brugge

Waanzin in Kiev. Na een onwaarschijnlijke slotfase, gekruid met drie goals en twee rode kaarten, zit Club Brugge in de play-offs van de Champions League. Twee thuisgoals, telkens bij de start van elke helft, deden een lang pover Club twijfelen en bibberen in een Oekraïense bakoven. Maar blauw-zwart sloeg telkens terug. Eerst via een machtige kopbal van Deli vlak voor de pauze, diep in de tweede helft via Vormer. Nadat beide ploegen rood geslikt hadden - voor Club was dat een erg lichte tweede gele kaart voor Tau.

De mooie 2-2 van Vormer leek de goal van de kwalificatie, incluis Brugs feestje achter de goal. Tot Mechele nog pardoes in eigen goal werkte zodat het toch weer spannend werd. Openda -wat een invalbeurt nadat hij ook uitpakte met een assist- zorgde uiteindelijk voor de verlossing: 3-3. De laatste horde voor Club wordt het Oostenrijkse Linz. Als blauw-zwart het haalt, is het de eerste Belgische ploeg die zich via de voorrondes kwalificeert via het niet-kampioenenspoor voor de Champions League. Na een onvergetelijk avondje Dinamo.