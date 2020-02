Wat een genie! Dortmund-sensatie Haaland doet het ook tegen PSG GVS

18 februari 2020

22u47 32 Borussia Dortmund BVB BVB 2 einde 1 PSG PSG Paris Saint-Germain Champions League Erling Haaland, dames en heren. Amper 19 jaar, maar opnieuw de grote man bij Borussia Dortmund. In de heenmatch van de achtste finales van de Champions League bezorgde hij de Duitsers op z’n eentje de winst tegen Paris Saint-Germain: 2-1. Zijn pegel als slotakkoord was briljant. “Ik moet blijven werken om te verbeteren.” Dat belooft...

Erling Braut Haaland ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#UCL sensation ✅ https://t.co/12xlIPOdaP pic.twitter.com/RqmwqurzmP UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Borussia Dortmund - PSG. Op papier een absolute topaffiche, met een serieus Belgisch randje. Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier mochten alle drie de achtste finales van de Champions League op gang trappen. Toch bleef het grote spektakel in de eerste helft uit. Neymar krulde na tien minuten een vrije trap een half metertje naast, de enige kans voor de Parijzenaren in de eerste 45 minuten.

Dan deed het nummer drie uit de Bundesliga beter. Dortmund hield het achterin goed gesloten - Mbappé en Neymar wisten er zich geen raad mee - en kon er enkele keren aalvlug uitkomen. Sancho vergat een collega aan te spelen, wat later dwong hij Navas tot een goeie parade. Ook Haaland liet zich niet onbetuigd, zijn harde knal verdween in het zijnet. 0-0 halfweg, niet zo verrassend. In zes van zijn laatste zeven knock-outduels scoorden ‘die Borussen’ níét voor rust. Langs de andere kant: de laatste 26 knock-outmatchen van PSG eindigden nooit op 0-0. Er was hoop.

Die hoop werd volledig ingelost. Eén verantwoordelijke: Haaland. Wat een fenomeen. De eerste twintig minuten was nog slappe kost - Hazard werd intussen gewisseld-, maar na 69 minuten ontbond de 19-jarige Noor zijn duivels. Bij een scrimmage reageerde Haaland het snelst, hij devieerde met de tip van de schoen de 1-0 binnen. De ontlading in het Signal Iduna Park was enorm. Haaland was meteen de eerste speler ooit die in één en hetzelfde CL-seizoen voor twee clubs wist te scoren - in het verleden mocht je in één seizoen maar voor één ploeg uitkomen. Nog een leuk weetje: in de Bundesliga, in de DFB-Pokal én in de Champions League schoot hij bij zijn eerste trap op doel telkens meteen raak. Killer.

Neymar kreeg de tempel van Dortmund snel weer stil, Mbappé glipte door de defensie en bood de Braziliaan de gelijkmaker op een schoteltje aan. 1-1. Geen probleem, Haaland alweer to the rescue. Met een harde knal van net buiten de zestien fusilleerde hij Navas met een kanonschot. De arena daverde. Zijn tiende goal al op het miljardenbal, hij speelde tot dusver amper zeven Champions League-matchen. Hij is ook de eerste tiener die in één seizoen tien CL-goals maakt. “Dit is waarvoor je leeft”, reageerde Haaland meteen na de match.

Ei zo na verkwanselde Neymar nog het Haaland-feestje, maar zijn poging spatte uiteen op de kruising. 2-1. Alles kan nog in de return. Maar wedden dat Haaland ook in Parijs scoort? Haaland: “We zien wel. Feit is dat ik nog beter kan.” Dat belooft.