Wat een comeback! Dortmund wint van Inter nadat het 0-2-achterstand ophaalt AB

05 november 2019

22u55 2 Borussia Dortmund BVB BVB 3 einde 2 INT INT Internazionale Champions League Borussia Dortmund heeft in eigen huis met 3-2 gewonnen van Inter. De Nerazzurri stonden bij rust nochtans 0-2 voor, maar het team van Lukaku gaf de zege helemaal uit handen. Hakimi en Brandt waren de doelpuntenmakers van dienst bij de thuisploeg. Witsel en T. Hazard mochten juichen

Er stonden drie Rode Duivels tussen de lijnen in het Signal Iduna Park. Lukaku nam het op tegen het Dortmund van T. Hazard en Witsel. Het was de ploeg van ‘Big Rom’ die een vliegende start nam. Lautaro Martínez zette de Dortmund-verdediging op snelheid in zijn hemd en werkte feilloos af. Hij had de vrijstaande Lukaku kunnen bedienen, maar koos - terecht, zo bleek - voor eigen succes. Na een heerlijk uitgespeelde aanval zette Vecino de 0-2-ruststand op het bord. Dortmund met gebogen hoofd de kleedkamer in.

Maar de thuisploeg vocht terug. Hakimi tikte de aansluitingstreffer in minuut 51 tegen de netten op aangeven van Götze. Voor Inter werd het nog een hele tweede helft lang afzien. En de Italianen hielden niet stand. Iets voorbij het uur schoot Brandt de gelijkmaker voorbij Handanovic. Uitblinker Hakimi kroonde zich een kwartier voor affluiten tot matchwinnaar met zijn tweede treffer van de avond. Dortmund wordt zo alleen tweede in groep F na Barcelona. Inter is derde met een 4 op 12.