Wat een blunder! Net bij zijn grote Europese debuut gaat Vandevoordt (17) op pijnlijke wijze de mist in ODBS

10 december 2019

Het sprookje dat al snel een nachtmerrie werd. Maarten Vandevoordt kreeg van trainer Wolf opnieuw het vertrouwen in de Genkse goal, waardoor de 17-jarige meteen de jongste keeper ooit is in de Champions League. Een straffe statistiek, die evenwel voor altijd een negatieve bijklank zal hebben. Want na amper drie minuten ging Vandevoordt erg zwaar in de fout in het San Paolo. Op een terugspeelbal van Lucumi dacht de youngster even zijn meevoetballende kwaliteiten te tonen. Tegen Cercle Brugge het voorbije weekend ging dat geregeld perfect, vanavond een pak minder. Net op het allerhoogste toneel verslikte de keeper zich, met de aanstormende Mertens en Milik in de buurt. Die laatste profiteerde van de mislukte dribbel van Vandevoordt om simpel binnen te werken.

#ChampionsLeague | BLOOPER del arquero Vandevoordt que Milik aprovecha para poner el 1 a 0 a favor del #Napoli sobre #Genk pic.twitter.com/9B38a7VM4e Fútbol en Auge(@ AugeFutbol) link

Een pijnlijke start voor Genk, dat zo alweer achter de feiten aanliep. En het ging van kwaad naar erger: na 26 minuten stond de 2-0 op het bord en in minuut 38 veroorzaakte Vandevoordt een strafschopfout op Callejon. Net te laat op de bal. De Poolse spits Milik heeft zo een wel heel snelle hattrick op het bord.

