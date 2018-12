Wat een afgang: Courtois en Real Madrid lijden tegen CSKA Moskou zwaarste Europese thuisnederlaag ooit



MH

12 december 2018

20u46 8 Real Madrid RMA RMA 0 einde 3 CSK CSK CSKA Moskou Champions League De zwaarste Europese thuisnederlaag ooit. Real Madrid ging vanavond roemloos ten onder tegen CSKA Moskou: 0-3. Courtois, die zich niets kon verwijten bij de tegentreffers, baalde. De heuse stunt leverde evenwel niets op voor CSKA, dat door de zege van Plzen tegen AS Roma (2-1) als laatste eindigt in groep G en de Europese aftocht blaast.

Met de groepswinst vooraf al op zak gunde Real-coach Solari meerdere sterkhouders rust. Varane, Carvajal, Kroos, Modric en Bale: allen startten ze op de bank. Courtois was wel van de partij. Een basisplaats was er ook voor Vinicius Junior - het Braziliaans goudklompje kroont zich met 18 jaar en 153 dagen tot derde jongste starter ooit namens Real Madrid op het kampioenenbal. Raúl (18 jaar en 78 dagen in 1995) en Casillas (18 jaar en 118 dagen in 1999) deden nog straffer.

🎥 Vinicius Jr is magic. 🎩🇧🇷 pic.twitter.com/zX7eUh7rL4 Sandi(@ splusk10) link

Dat Vinicius over een bovengemiddelde balbehandeling beschikt, liet hij voor rust bewonderen. Genieten geblazen. Aalvlug met de bal aan de voet. Met een overhoekse schuiver stelde hij Akinfeev op de proef, maar die laatste kwam met een uitstekende redding als winnaar uit de bus. Even later strandde een plaatsbal van Asensio pardoes op de kruising. Courtois keek werkloos toe. Real was baas, maar dook na vijf dolle minuten wel met een 0-2-achterstand de kleedkamers in. Chalov en Shchennikov waren de doelpuntenmakers van dienst. Die eerstgenoemde nam Courtois te grazen met een plaatsbal (37’). Onze landgenoot hield diezelfde Chalov op slag van rust (43’) van een tweede treffer –knappe voetreflex- maar op de herneming van Shchennikov was de Bilzenaar kansloos. De meegereisde Russische fans, ’t waren er heel wat, door het dolle heen.

Wie op een ommekeer rekende in het tweede bedrijf, kwam bedrogen uit. Real kwakkelde -ook met invallers Bale en Kroos-, terwijl CSKA meermaals de neus aan het venster stak. En de kelk moest tot op de bodem geledigd worden. Sigurdsson mocht vrank en vrij de trekker overhalen. Courtois was voor een derde maal kansloos: 0-3. Onwaarschijnlijk scenario. Zelfs een eerredder was de Madrilenen niet gegund. De grootste Europese thuisnederlaag ooit -in 253 matchen- was een feit. Een striemend fluitconcert weerklonk.

Plzen klopt AS Roma en overwintert in Europa League

In diezelfde groep haalde Viktoria Plzen het van AS Roma (2-1). Alle goals vielen na rust. Ünder wiste de openingsgoal van Kovarik al vroeg uit, maar twintig minuten voor affluiten ontpopte Chory zich tot absolute held. Door de zege overwintert Plzen in de Europa League. AS Roma eindigt met negen op achttien als tweede in groep G.