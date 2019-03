Wat de Madrileense afgang voor schlemiel Ramos nóg pijnlijker maakte GVS

Bron: Marca, AS, De Telegraaf 0 Champions League Pijnlijk. Anders kan je de avond van Sergio Ramos niet omschrijven. De Real-verdediger koos er zelf voor om via een gele kaart de return van de achtste finales in de Champions League over te slaan. Een serieuze vergissing, want Ajax vernederde de Spaanse grootmacht tot op het bot. Op de koop toe had Ramos nét gisteravond uitgekozen om in een gepersonaliseerde box opnames te draaien voor zijn eigen documentaire.

Twee weken geleden dacht Sergio Ramos even de slimme Madrileen uit te hangen. In de Johan Cruijff ArenA leek Real met een 1-2-winst een ideale uitgangspositie te bemachtigen. Het perfecte moment dus voor Ramos om bewust tegen een schorsing aan te lopen en de eindfase van de Champions League met een schone lei aan te vatten. De return op Bernabéu was namelijk slechts een formaliteit, toch?

Niet echt. Gisteren werd de titelverdediger in eigen huis op een hoopje gespeeld door de kwieke jonkies van Ajax en uit het kampioenenbal geknikkerd. En dat zag Ramos met lede ogen gebeuren vanuit zijn gepersonaliseerde box. Nét gisteravond gingen immers de opnames door voor een documentaire over het leven van de Spanjaard, die komende zomer op Amazon verschijnt. Een hele suite werd afgehuurd, een doek met de initialen ‘SR4' en posters van de vedette fungeerden als achtergrond én voor de match vuurde Ramos met succes de Madrileense fans aan. Zo waren alle ingrediënten aanwezig voor hét perfecte beeldmateriaal.

Maar dat liep dus anders af. In minuut 18 stond Real al 0-2 in het krijt en stond het gezicht van Ramos op onweer. De camera’s legden elke vloek of wegwerpgebaar op de gevoelige plaat vast. De Amsterdamse fans duwden het mes nog wat dieper in de wonde, “Ramos bedankt”, schreeuwden de bijna 4.000 meegereisde supporters zich de kelen schor. En ook op sociale media werd duchtig de spot gedreven met de 32-jarige aanvoerder. “Bedankt Ramos dat je een avondje vrij genomen hebt!” postte onder meer de wereldberoemde DJ Tiësto, met daarachter emoji’s die huilen van het lachen. Het sein voor andere Twitteraars om hun creativiteit te uiten.

De Koninklijke slikte met de 1-4-pandoering de grootste thuisnederlaag ooit in Europees verband. Niet zó verwonderlijk, want de laatste drie thuismatchen die Real op eigen bodem verloor, keek Ramos iedere keer van aan de zijlijn toe. “Natuurlijk hebben we Ramos gemist”, zei Real-coach Santiago Solar tegen Movistar meteen na de uitschakeling. “Ik wil niet slecht spreken over mijn andere spelers, maar het is duidelijk dat we onze aanvoerder misten. lk bied mijn verontschuldigingen aan richting de fans, want zij hebben ons in een heel moeilijke wedstrijd fantastisch gesteund. We hebben alles gegeven, maar het was niet voldoende en dat doet pijn”

