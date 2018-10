Wat brengt de Champions League vanavond? Match van de waarheid voor Club, Duivels onderonsje en belangrijke afwezigen in Camp Nou TLB en YP

24 oktober 2018

17u09 0 Champions League Vanaf 18u55 barst de Champions League weer in al zijn hevigheid los. Waar gisteren vooral de clash tussen Cristiano Ronaldo en zijn ex-ploeg Manchester United met de aandacht ging lopen, zijn er vanavond toch net iets meer affiches om naar uit te kijken. In de vooravond al speelt Club Brugge zijn match van de waarheid tegen AS Monaco en daarna volgen nog krakers als Paris Saint-Germain - Napoli, Borussia Dortmund - Atlético Madrid en FC Barcelona - Inter. Barça doet het wel zonder Lionel Messi, terwijl Radja Nainggolan ontbreekt bij de Italiaanse topclub.

Maar eerst dus Club. Blauw-zwart speelt voor het eerst in deze Champions League-campagne om 18u55 en de mannen van Ivan Leko staan toch wel voor hun match van de waarheid in deze editie van het kampioenenbal. Dit Club mág niet het kneusje van deze poule worden, wat het verleden van de concurrenten en hun prijzenkasten ook moge beweren. AS Monaco is bijlange niet meer die halvefinalist in de Champions League, wat het in een recent verleden wel was.

Er loopt geen godenkind meer rond in het Prinsdom - Mbappé verkoos de Franse hoofdstad - evenmin goudhaantjes als Lemar, Fabinho, Mendy en Bernardo Silva - stuk voor stuk verkocht voor minstens 45 miljoen euro. Is er wel nog: aanvoerder Radamel Falcao. Geblesseerd evenwel. Net als hun nummer één, vicewereldkampioen Danijel Subasic. Monaco leunt dezer dagen op een Rode Duivel. Op “the future of Belgian football”, meent onze bondscoach. Maar er is nog een verschil tussen meedraaien in een swingend geheel en een zwalpende club erbovenop proberen te helpen. Nietwaar, Youri Tielemans? ‘t Is intussen twee en een halve maand geleden dat AS Monaco nog eens een wedstrijd kon winnen. Hun enige tot dusver zelfs. Nou, nou, Ivan Leko. Van een uitgelezen kans gesproken. “Maar wij zijn niet de favoriet”, temperde hij snel.

Club, dat Vossen en Danjuma mist, speelt vanavond voor zijn Europese imago - ‘t gaat om veel meer dan de drie punten. Winnen en je doet niet alleen weer mee om te overwinteren, je zet ook het Belgische clubvoetbal voor een stukje weer op de kaart. Geen moment te vroeg, na die beschamende 0 op 18 twee jaar geleden en de povere 3 op 18 van Anderlecht vorig seizoen. Je kan de teneur nu al voorspellen, mocht het straks fout lopen...

Spits in bloedvorm, belangrijke afwezigen en Mertens tegen Meunier

Naast blauw-zwart kruisen in groep A ook Borussia Dortmund en Atlético Madrid de degens. Zowel de ploeg van Axel Witsel als die van Antoine Griezmann wisten hun wedstrijden tegen Monaco en Club te winnen, waardoor de eerste plaats op het spel staat. Bij de Borussen rekenen ze eens te meer dan ook op de goals van Paco Alcácer, als de Spaanse ploegmaat van Rode Duivel Axel Witsel fit raakt tenminste.

Maar ook elders in Europa is het smullen geblazen. Waar in groep B om 18u55 al PSV tegen Tottenham geprogrammeerd staat, is het om 21u pas echt smullen geblazen. Dan geven Barcelona en Inter elkaar partij in Camp Nou, al is die hoogst interessante affiche wel wat onthoofd door de blessures bij Radja Nainggolan en Lionel Messi. De situatie in deze groep is dezelfde als die in de groep van Club: in de vroege wedstrijd gaan beide teams op zoek naar hun eerste punten, in de late wedstrijd wordt er gestreden om de leidersplaats.

Of wat dan gedacht van Paris Saint-Germain tegen Napoli? In tegenstelling tot in groep A en B ligt in hun groep nog alles open. Dries Mertens & co gaan momenteel aan kop met vier punten, maar zowel tegenstander van vanavond PSG, met Thomas Meunier waarschijnlijk in de basis, als Liverpool volgt met een puntje minder. Liverpool krijgt met Rode Ster Belgrado een relatief makkelijke prooi voorgeschoteld vanavond, dus doen de Napolitanen er nooit slecht aan iets mee te grissen uit het Parc des Princes. Al zullen Neymar, Mbappé en Cavani daar ongetwijfeld een stokje willen voor steken.

Tot slot volgen we ook de ontwikkelingen in groep D. Daar ontvangt Galatasaray (3 punten) Schalke 04 (4 punten) en kijkt het puntenloze Lokomotiv Moskou FC Porto (4 punten) in de ogen.