Wat als Mertens zijn schot niet kraakte in Camp Nou? “Dries heeft zich niets te verwijten, Napoli wel” NQ/ODBS

09 augustus 2020

08u02

Bron: VTM Nieuws 0 Champions League Einde seizoen voor Dries Mertens. Maar wat als ‘Ciro’ een, zoals de Gazzetta dello Sport het omschrijft, ‘occasione clamorosa’ in minuut twee benut had? Een sensationele kans. Degryse vindt niet dat Mertens zich iets kan verwijten. “Hij toonde wel gretigheid, in tegenstelling tot vele van zijn ploegmaats.”



Reikhalzend had Dries Mertens uitgekeken naar zijn grote debuut in het Camp Nou. Stadion waarin hij als kleine jongen alleen maar van kon dromen om er ooit te spelen. En wat voor een moment had het kunnen zijn, als hij -zoals in de heenmatch tegen Barça bijvoorbeeld- wél koel was gebleven? Een pass van Insigne kwam met een gelukje via Piqué perfect in zijn loop, een wat gekraakt schot volgde. “Mertens kiest goed positie, maar trapt dan te overhaast en te wild. Eigenlijk had hij daar altijd de verste hoek moeten kiezen”, aldus onze analist Marc Degryse in de studio’s van VTM. “Zeker na die weifelende start van Barça had dat de match een ander gedaante kunnen geven.”

Degryse vond Mertens wel gretig spelen. “Dat zag je ook bij die fase op het einde van de eerste helft, waar hij een penalty uit de brand sleepte. Nog meer dan de penalty die Messi versierde, vond ik dat wel slim gezocht van Mertens. Dat kan hij wel. Na de pauze had Mertens het moeilijker en kon hij nog slechts één keer dreigen. Vooral omdat hij te weinig aangespeeld werd. Uiteindelijk vond ik Napoli toch te weinig grinta tonen. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht.

