Waarom Serviër die morgen Champions League-finale fluit verkozen werd tot slechtste ref op het WK in Brazilië

25 mei 2018

16u26

25 mei 2018

Champions League Milorad Mazic is de man die de Champions League-finale morgen in goede banen moet leiden. Noem hem gerust een omstreden figuur. De 45-jarige Serviër werd na het WK in Brazilië (2014) nog verkozen tot slechtste ref van het tornooi. Dit is waarom.

De status van topref heeft Mazic intussen wel verworven. Pas actief op het voetbaltoneel sinds 2009 – zijn eerste wedstrijd op het kampioenenbal volgde een jaar later - en dit seizoen staat de teller op vijf Champions League-optredens, inclusief kwalificatiematchen. Daarin trok Mazic in totaal 18 gele kaarten. Goed voor een gemiddelde van 3,6 per wedstrijd.

Wie alvast weinig prettige herinneringen overhoudt aan een match onder zijn leiding , is Cristiano Ronaldo. De Portugees ging met zijn land op het WK in Brazilië na enkele discutabele beslissingen met 4-0 ten onder tegen Duitsland. En of die groepswedstrijd lang nazinderde bij Cristiano en co. Zo kregen de Duitsers in Salvador een zéér lichte strafschop toegekend bij een 0-0-stand. Wat duw- en trekwerk tussen Joao Pereira en Mario Götze: Mazic wees onverbiddelijk naar de stip. (Bekijk de strafschopfase vanaf 1:00.) (lees hieronder verder)

Het luidde de aftocht van de Portugezen in, want Müller zette de elfmeter feilloos om. Mazic kop van jut. Al zéker toen de Serviër nog voor rust – Hummels had er intussen al 2-0 van gemaakt - een heetgebakerde Pepe van het veld stuurde met een rood karton na een lichte kopstoot. Oerdom van de toenmalig Real Madrid-verdediger en eigenlijk simpelweg terecht rood. Bij die fase viel de Serviër dus niets te verwijten. Nieuwe controverse kwam er in minuut 74, toen Höwedes een duidelijke overtreding beging op Eder in de zestien. Mazic zag er geen graten in, tot grote woede van Cristiano Ronaldo. Exit Portugal. (lees hieronder verder)

’t Was overigens niet de enige wedstrijd die Mazic op het landentornooi floot. Ook de groepswedstrijd tussen Argentinië en Iran viel onder zijn leiding. Opnieuw een pot met voer voor discussie. Een zwak Argentinië vierde in Belo Horizonte uiteindelijk in extremis dankzij Lionel Messi (1-0), maar het kreeg daarbij wel de hulp van de man met het fluitje. Zo werd Iran bij een brilscore een loepzuivere strafschop ontzegd na een fout van Zabaleta. Onderstaande beelden spreken voor zich. (lees hieronder verder)

“Messi was geweldig, maar de scheidsrechter was dat zeker niet. Ik begrijp niet waarom hij geen penalty floot. Hij stond er vlakbij. Hij moét dat gezien hebben. Ik snap niet dat die man voor de rest van zijn leven nog rustig kan slapen. Hopelijk word ik niet gestraft omdat ik de waarheid zeg”, klonk het na afloop bij een ontstemde Carlos Queiroz, sinds 2011 bondscoach van Iran. Mazic moest het flink ontgelden en werd door de fans in een poll zelfs verkozen tot slechtste ref van het tornooi met liefst 79% van de stemmen. Om u maar te vertellen dat de ogen morgenavond in Kiev niet alleen op Cristiano Ronaldo en Mo Salah gericht zullen zijn.