Waarom ook LeBron James meer dan gelukkig is dat Liverpool de Champions League-finale heeft bereikt (en het heeft alles met geld te maken) Mike De Beck

03 mei 2018

16u54

Bron: ESPN, Forbes, ABC News 0 Champions League Dat Liverpool straks op 26 mei in Kiev mee bikkelt om de Beker met de Grote Oren mag je gerust een serieuze prestatie noemen. Anders dan de supporters van de Engelse club is ook een befaamde sportster bijzonder gelukkig dat Mo Salah en co in de finale staan van de Champions League. LeBron James zag zijn aandelen van Liverpool namelijk fors stijgen door dat huzarenstukje.

Reds!! 🔴🔴🔴 Get that semi-final W!! @liverpoolfc 🏆 #SFG🚀 #LFC⚽ Een foto die is geplaatst door null (@kingjames) op 11 apr 2018 om 18:35 CEST

De link tussen LeBron James en Liverpool? In april 2011 kreeg de nog actieve basketballegende twee procent van de aandelen van Liverpool wanneer zijn marketingbedrijf LRMR akkoord ging om een joint venture op te starten met Fenway Sports Partners. Dat bedrijf staat niet voor niets op de naam van de eigenaar van de Boston Red Sox John Henry en de voorzitter Tom Werner. En laat Tom Werner nu net de man zijn die Liverpool kocht in oktober 2010.

De vorige eigenaars van Liverpool mikten op een bedrag van iets minder dan 800 miljoen euro en er werd met LeBron James overeen gekomen om die twee procent van de aandelen af te staan voor zo'n 5,4 miljoen euro. Een interessante investering zo blijkt vandaag de dag. Omdat Liverpool zich gisteren verzekerde van een plek in de finale van de Champions League is de waarde van de Engelse club flink gestegen.

In juni wist Forbes te vertellen dat Liverpool achtste staat in de ranking van meest waardevolle voetbalclubs. Met een geschatte waarde van 1,49 biljoen dollar (zo'n 1,25 biljoen euro). Een bankier die investeert in sport wist echter aan ESPN te vertellen dat Liverpool momenteel 1,6 biljoen dollar waard is. In het beste geval is de investering van LeBron James dus in zeven jaar tijd van 6,5 miljoen dollar (zo'n 5,4 miljoen euro) naar 32 miljoen dollar (zo'n 26,7 miljoen euro) gestegen. Een winst dus van een slordige 21,3 miljoen euro. Een flinke financiële opsteker dus voor de NBA-speler van de Cleveland Cavaliers. Ook voor een vedette als LeBron James. Forbes berekende namelijk dat LeBron James in 2017 zo'n 86 miljoen dollar (bijna 72 miljoen euro) binnen rijfde.