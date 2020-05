Waarom Lukaku de Champions League-beker van Chelsea met geen vinger aanraakte: “Ik vergeef het Villas-Boas nooit” RN/TLB

21 mei 2020

07u01 0 Champions League Feest in het westen van Londen, acht jaar geleden. Chelsea trok toen in een open bus door de stad om z’n Champions League-triomf te vieren. Ook Romelu Lukaku groette mee de fans, maar helemaal van harte was dat niet. En daar was één man verantwoordelijk voor: André Villas-Boas, eerder dat seizoen als trainer de laan uitgestuurd door de Blues.

Dat Didier Drogba Chelsea in 2012 naar de ‘beker met de Grote Oren’ schoot, weet u misschien nog wel. Dat hij dat in de Allianz Arena deed tegen - uitgerekend - Bayern München, mogelijk ook. Dat Chelsea toen getraind werd door de Italiaan Roberto Di Matteo, zit misschien al wat verder verborgen in het geheugen. Di Matteo had tijdens het seizoen overgenomen van André Villas-Boas. De Portugees kon de torenhoge verwachtingen in Londen niet inlossen én hij zorgde ook voor een smet op de carrière van Romelu Lukaku.

Villas-Boas had er immers voor gekozen om Lukaku niet op de spelerslijst van Chelsea te zetten voor de Champions League. Een mokerslag voor de toen 19-jarige spits, zeker omdat Di Matteo hem later wél geregeld kansen gaf. De Italiaan nam Lukaku zelfs mee naar München en de Rode Duivel werd in Duitsland als ‘one of the boys’ betrokken bij alles. Maar toen de Champions League-hymne door de speakers weerklonk, zat Lukaku in de tribune. Naast geschorste spelers als Raul Meireles, John Terry, Branislav Ivanovic en Ramires.

Ik ben blij voor de hele club. Maar één man heeft me veel afgenomen: de vorige trainer

“Di Matteo had me gezegd dat ik bij de groep bleef tot na de finale”, zei Lukaku in 2012 tegen onze journalist Rudy Nuyens in München. “Hij vond dat iedereen moest meekomen, ook de geschorsten en de paar jongens die niet op het Champions League-blad stonden. Daar ben ik hem ook dankbaar voor.” Lukaku vierde wel mee met zijn ploegmaats in München, maar toch wrong er iets. “Deze winst is een van de dingen waarvan ik altijd gedroomd heb. Zoiets wil je op dat moment ook vieren met de ploeg. Dat is op zich mooi op je negentiende. Ik ben blij voor de hele club, maar er is één man die mij veel afgenomen heeft: de vorige trainer (Villas-Boas, red.). Dat vergeef ik hem nooit meer.”

De mythische Champions League-trofee stak Lukaku dan ook niet in de lucht. “Ik heb hem met geen vinger aangeraakt”, zei hij meteen na de finale. “Omdat ik deze trofee zelf niet mee gewonnen heb. Dat is al zo sinds ik elf ben: als ik ergens geen bijdrage toe geleverd heb, dan is het mijn trofee niet. Pas als je zelf mee een beker of een titel afgedwongen hebt, mag je daar ook mee pronken.”

“Hij hoefde me niet zo te behandelen”

Lukaku voelde geen vertrouwen toen Villas-Boas het voor het zeggen had op Stamford Bridge. “Tijdens een onderling partijtje zette hij me soms maar met een hesje tussen de twee ploegen”, aldus Lukaku. “Een keer moest ik links vooraan spelen, een andere keer weer rechts vooraan. Zo ontwikkel je je natuurlijk niet. Dan moet je op een bepaald moment aan je zelf denken. Ik heb de club dan ook gezegd wat ik ervan vond. Ik weet wel: Villas-Boas stond ook onder druk. Maar daarom hoefde hij me zo nog niet te behandelen. Di Matteo heeft me helemaal anders aangepakt, hij heeft me meteen helemaal betrokken bij alles. Dat had eigenlijk veel eerder gemoeten. Echt, de vorige coach vergeef ik nooit.”

