Exclusief voor abonnees Waarom Lukaku de Champions League-beker van Chelsea in 2012 met geen vinger aanraakte: “Ik vergeef het Villas-Boas nooit” RN/TLB

21 mei 2020

07u01 1 Champions League Feest in het westen van Londen, acht jaar geleden. Chelsea trok toen in een open bus door de stad om z’n Champions League-triomf te vieren. Ook Romelu Lukaku groette mee de fans, maar helemaal van harte was dat niet. En daar was één man verantwoordelijk voor: André Villas-Boas, eerder dat seizoen als trainer de laan uitgestuurd door de Blues.

Dat Didier Drogba Chelsea in 2012 naar de ‘beker met de Grote Oren’ schoot, weet u misschien nog wel. Dat hij dat in de Allianz Arena deed tegen - uitgerekend - Bayern München, mogelijk ook. Dat Chelsea toen getraind werd door de Italiaan Roberto Di Matteo, zit misschien al wat verder verborgen in het geheugen. Di Matteo had tijdens het seizoen overgenomen van André Villas-Boas. De Portugees kon de torenhoge verwachtingen in Londen niet inlossen én hij zorgde ook voor een smet op de carrière van Romelu Lukaku.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen