Vreugde en verdriet na Champions League-finale Arnd Leroy

02 juni 2019

13u31

Bron: VTM Nieuws, Q2 1

Vreugde en verdriet overheersen na de Champions League-finale. Liverpool won met 0-2 van Tottenham en haalde zo hun zesde Champions League-titel binnen. The Reds kwamen al na twee minuten op voorsprong met een discutabele penalty. Tottenham dwong in de tweede helft enkele kansen af, maar slaagde er niet in om te scoren. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zorgde Divock Origi met de 0-2 voor de verlossing bij Liverpool. Origi en Mignolet vieren met Liverpool terwijl Vertonghen en Alderweireld met lege handen achterblijven.