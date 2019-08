Vormer ziet Club in Champions League: “Met Kiev hebben we de moeilijkste achter de rug” GVS

13 augustus 2019

“We begonnen heel matig, we kwamen terecht op achterstand”, analyseert Ruud Vormer de knotsgekke partij tegen Dinamo Kiev. “Dat was toch wel een domper, want we wilden de eerste twintig minuten overleven. Na die tegengoal probeer je elkaar op te peppen. Dat hebben we goed gedaan, want we scoorden uiteindelijk drie keer en er zat zelf nog meer in.” En nu tegen Linz voor de jackpot. “Moet zeker kunnen. We hebben de moeilijkste gehad, we hadden het hier wel over Kiev hé.”