Vormer vindt dat Club moet uitgaan van eigen sterkte tegen Dortmund: "Als we ons spel spelen en erin geloven, dan kunnen we thuis winnen" NP/TT

17 september 2018

15u21 1 Champions League Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer vindt dat zijn team morgenavond met veel lef moet spelen tegen Borussia Dortmund op de eerste speeldag van de groepsfase van de Champions League. "We zullen gas geven, dan zien we wel waar het schip strandt", zei de 30-jarige middenvelder vandaag.

Twee seizoenen geleden stelden de Bruggelingen teleur op het kampioenenbal met nul op achttien in een poule met Leicester City, FC Porto en FC Kopenhagen. Een herhaling van dat scenario wil blauw-zwart absoluut vermijden. "Toch zijn we daar niet echt mee bezig. We kijken positief naar de toekomst en zullen proberen punten te pakken. Ik denk dat we nu sterker zijn dan twee jaar geleden, er is een beter gevoel. Toen speelden we af en toe te afwachtend als we de bal hadden. We zullen morgen uitgaan van ons eigen kunnen. Je moet ook wat bluf tonen, proberen te voetballen en schijt aan alles hebben."

"Iedereen weet dat Dortmund een goede ploeg heeft met grote namen", vervolgde de Nederlander. "Maar als wij ons spel spelen en erin geloven, dan kunnen we thuis winnen. Dat weten we gewoon. We willen de drie punten pakken. Dit jonge team zal ervan genieten, maar we moeten natuurlijk ook presteren. Hier doe je het voor als voetballer. Ik heb er zin in."

Vrijdag won de leider in de competitie nog erg moeizaam (2-1) van Lokeren. "De coach heeft zich kwaad gemaakt na de slechte eerste helft. Maar het is niet daardoor dat hij zijn stem kwijt is, hij is gewoon ziek", verwees Vormer naar de afwezigheid van Ivan Leko op de persconferentie.

Rudi Cossey gelooft in kansen Club Brugge tegen Dortmund

Club Brugge wacht morgen zijn eerste grote examen op het Europese toneel. Op de eerste speeldag van de groepsfase van de Champions League ontvangen de Bruggelingen het Borussia Dortmund van Axel Witsel in het Jan Breydelstadion. "In elke match voor eigen publiek willen we het de tegenstrever heel moeilijk maken", verklaarde assistent-coach Rudi Cossey daags voor de confrontatie met de Duitsers. T1 Ivan Leko, die zijn stem kwijt is, moest verstek laten gaan voor de persconferentie.

Dennis sukkelt al even met een spierblessure, maar geraakt toch speelklaar voor het duel met de Borussen. Kaveh Rezaei, die pijn heeft aan de knie, is dan weer niet beschikbaar.

Op papier moet blauw-zwart zich niet veel illusies maken tegen het veel kapitaalkrachtigere Dortmund. "Dortmund is natuurlijk geen geschenk", stelde de 57-jarige Cossey. "We zullen onszelf moeten overtreffen. Een gans jaar hebben we hiervoor gewerkt, maar we mogen ook niet overmoedig zijn. We hebben een nuchtere groep en we hebben ambitie. En die steken we niet weg, Club Brugge wil thuis punten pakken. In elke match voor eigen publiek willen we het de tegenstrever heel moeilijk maken."

In de Belgische competitie is Club Brugge doorgaans de dominante ploeg, tegen Dortmund zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn. "Toch zullen we op tactisch vlak niet veel wijzigen. Maar we zullen wel steviger moeten verdedigen. We geloven in onze kansen, maar we zullen wel een zekere marge inbouwen."

"Niet iedereen heeft het geluk om Champions League te spelen. Als je dan aan de aftrap staat, dan moet je alles geven. Het is een eer om tegen Dortmund te spelen. Maar zij zijn ook maar met elf en hun spelers hebben ook maar twee benen", besloot Cossey.