Vormer over buitenspelfase: “Zoek het allemaal lekker uit, het zit ons deze keer mee” DMM

20 augustus 2019

23u28

Bron: VIER 0 Champions League Tevreden gezichten na de match tegen Linz bij Club Brugge. Ruud Vormer, Hans Vanaken en Simon Mignolet deden hun zeg na de match voor de microfoon van VIER. Hét gespreksonderwerp: de penaltyfase die Club de overwinning bezorgde.

Was het buitenspel van Loïs Openda of niet? Het zal Club Brugge worst wezen. Blauw-zwart heeft met de 0-1 in Linz een goeie uitgangspositie beet om zich te plaatsen voor de Champions League. Dat wist ook Simon Mignolet. “Dit is een goed resultaat. We wisten voor de wedstrijd dat Linz heel erg hoog druk ging zetten. Vanaf de eerste minuut. Het was 90 minuten vechten.”

“We kregen kansen in de tweede helft en toen kon een tweede goal wel nog, maar we hebben ook gezien hoe sterk Linz is. Wij hadden vandaag elf vechters nodig op het veld, dat zal thuis ook het geval zijn. Zij hebben niets te verliezen dus dat wordt ook een moeilijke match. Wij hebben in elk geval een betere uitgangspositie dan voor deze wedstrijd.”

Vanaken: “Duurde lang vooraleer er beslissing was”

Die uitgangspositie kwam er dus door een discutabele penaltyfase. Loïs Openda vertrok randje buitenspel en werd vervolgens neergehaald in de zestien. Hans Vanaken zette de penalty feilloos om. “Het duurde heel lang vooraleer er een beslissing was. Loïs werd neergehaald langs achter. Ik kan het moeilijk beoordelen, want ik het de fase nog niet teruggezien. Dat ze de strafschop geven is teken dat het er wel één zal geweest zijn”, aldus Vanaken.

“Het wachten was vervelend, maar ik schiet ‘m goed binnen. Dat is het belangrijkste. Op verplaatsing scoren was belangrijk, als je ook de nul kan houden is het zeker goed. Linz laat niet goed toe om te voetballen. Dat is niet altijd even leuk, maar het draait er voor ons om in de Champions League te geraken. Daar geven we alles voor. Dan wachten er nog zes mooie matchen.”

Vormer: “Zoek het allemaal lekker uit”

Tot slot nog Ruud Vormer. De kapitein van Club zit nooit om een mening verlegen en vertelde dan ook op z’n eigen manier over de wedstrijd en de penaltyfase. “Als we iets slimmer zijn voorin, dan scoren we er nog één meer in de tweede helft. Toch mogen we tevreden zijn met de 0-1, hoor”, vertelde Vormer.

“De penaltyfase duurde heel lang. Uiteindelijk schiet Hans ‘m netjes binnen. Het schijnt buitenspel geweest te zijn van Loïs. Dat er twee lijnen getrokken werden? Ongekend. Ik begrijp het allemaal zelf niet goed meer. Zoek het allemaal lekker uit. We hebben het geluk nu een keer mee, vrijdag zat het tegen.”