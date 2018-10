Vormer: “Op basis van tweede helft moeten we altijd winnen” TLB

24 oktober 2018

21u08

Bron: Q2 0 Champions League Ruud Vormer pakte met Club Brugge een punt tegen Monaco. De Nederlander kreeg in de tweede helft een prima kans om er 2-1 van te maken, maar de Gouden Schoen knalde onbegrijpelijk over. “Die bal moest er natuurlijk altijd in”, was de aanvoerder van Club eerlijk.

“We kunnen wel leven met deze 1-1. Maar op basis van de tweede helft moeten we eigenlijk altijd winnen”, aldus Vormer bij Q2. “We kregen enkele prima kansen, waaronder ikzelf ook. Die bal moest er natuurlijk altijd in, net als enkele andere mogelijkheden. ‘t Is logisch dat je ook wat kansen weggeeft, maar veel waren het er niet.”

Club veegde eindelijk de nul van het bord, een campagne zonder punten wordt het zeker niet voor Vormer en co. “Daar ben ik toch heel blij mee - je sleept het toch mee zo’n negatieve reeks. En oké, er zat misschien wel meer in. Maar na rust hebben we toch goede dingen laten zien en daar moeten we op voortbouwen.”

“We moeten nu gaan winnen in Monaco, maar een probleem is dat niet. Als je bij Club Brugge speelt, dan moet je elke wedstrijd proberen te winnen. We gaan alvast ons best doen om ook daar iets te sprokkelen.”