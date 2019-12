Vormer: “Er zat meer in deze Champions League-campagne” - Vlietinck: “Waren niet efficiënt genoeg” Redactie

11 december 2019

23u06

Bron: Q2 0 Champions League Gemengde gevoelens bij aanvoerder Ruud Vormer. Club Brugge mag trots zijn op zijn voorbije Champions League-campagne, maar de middenvelder vindt dat er meer in zat. “Ach, we hebben ervan genoten.”

“Een te zware nederlaag? Nou, dit is Real Madrid hé. Kan gebeuren, 1-3-verliezen”, grijnsde de aanvoerder van Club Brugge meteen na de nederlaag. “Galatasaray heeft verloren, we wisten tijdens de rust al dat we door zouden gaan. Of we tevreden mogen zijn met onze campagne? Er zat meer, maar dit is de Champions League. We hebben tegen fantastische elftallen gespeeld. Het was genieten, maar nu kunnen we focussen op de Europa League. Daar kijken we naar uit.”

Vlietinck: “Moesten efficiënter zijn”

“In de eerste helft deden we goed mee en waren we de evenknie. Soms zelfs beter dan Real”, aldus Thibault Vlietinck, die verrassend in de basis stond. “Maar na rust krijgen we een lesje in efficiëntie. Dat moeten we in het vervolg meer zijn. Onze eigen kansen afmaken. Maar goed, dit zijn leermomenten.”