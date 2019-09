Vormer: “Enkel het laatste stukje ontbrak” - Ook Vanaken en Mignolet steken ontgoocheling niet weg Redactie

18 september 2019

Ook Club-aanvoerder Ruud Vormer baalde na het scoreloos gelijkspel tegen Galatasaray. “Soms moet je wat geluk hebben natuurlijk”, weet ook de Nederlander. “De bal wou er niet in. We kregen nochtans genoeg kansen. Ze waren in de tweede helft iets sterker, maar we kregen toch twee grote kansen. Nu moeten we gewoon lekker doorgaan. We deden goed wat de coach had gevraagd, we gingen goed de hoeken in, sloten goed bij... Enkel het laatste stukje ontbreekt vandaag. Nu komende grote wedstrijden? Ook dit was een grote wedstrijd hoor, je hebt het over Galatasaray. En nu zondag, yep, Anderlecht”, besloot Vormer.

Mignolet: “Dit is zuur”

“Dit is zuur, we waren de betere ploeg over de hele match. Thuis tegen Galatasaray wil dat toch wel wat zeggen. We waren goed georganiseerd, deden wat de coach ons vroeg, jammer genoeg scoorden we niet. Langs de andere kant moet je ook tevreden zijn met een punt thuis, maar toch zat er meer in. Ikzelf had heel weinig werk, maar je weet tegen Galatasaray dat er sowieso een of twee ballen gaan komen die je moet pakken. Gelukkig red ik met mijn schouder, een nederlaag had pas écht zuur geweest. Het is nu uitkijken naar de volgende wedstrijden.”

Vanaken: “Nagelaten het af te maken”

Hans Vanaken was “niet gefrustreerd, wel ontgoocheld”, na het gelijke spel. “Er waren mogelijkheden om te winnen en in Europa weet je dat je de weinige momenten die je krijgt moet afmaken. Dat hebben we nagelaten. Ikzelf probeerde mijn ding te doen. Soms is dat dan eens met een actie achter het standbeen, maar het moet vooral wat opleveren. We speelden goed en kregen vooral kansen via Dennis, maar we moeten die afmaken. Het is ook logisch dat een ploeg als Galatasaray bij momenten de controle heeft, met al die kwaliteiten. Maar in de terugmatch moeten we nog meer druk zetten. We hebben getoond dat het kan, derde worden, maar het wordt zeker niet makkelijk. En nu moet de focus op Anderlecht.