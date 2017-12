Voor het eerst in dertien jaar geen Belgisch team meer in Europa na Nieuwjaar Redactie

23u12

Bron: Belga 0 BELGA Champions League Ondanks de verdiende 0-1-zege van Anderlecht op bezoek bij Celtic op de slotspeeldag in groep B van de Champions League is ook de uitschakeling van de Belgische recordkampioen een feit en is er voor het eerst sinds het seizoen 2004-2005 na Nieuwjaar geen Belgische ploeg meer aan de slag op het Europese toneel.

Paars-wit moest op het kampioenenbal tot de vorige speeldag tegen Bayern München (1-2) wachten op zijn eerste treffer van het seizoen en trok puntenloos naar Celtic, waar het bij zijn enige bezoek in 2003 voor de pauze weggeblazen werd door de 60.000 toeschouwers en uiteindelijk een 3-1 nederlaag aangesmeerd kreeg. Om nog kans te maken op de derde plaats in de groep en het bijhorende ticket voor de zestiende finales van de Europa League, moest Anderlecht met minstens drie doelpunten verschil winnen in Glasgow en dus stonden de Brusselaars er voor een quasi onmogelijke opdracht.

Na een uitstekende eerste en een degelijke tweede helft was de 0-1 verdiend, de tweede Belgische zege dit seizoen in Europa. Begin vorige maand ging Zulte Waregem in de Europa League met 0-2 winnen op het veld van Vitesse. Het reeds uitgeschakelde Essevee sluit donderdag zijn thuiscampagne af tegen Lazio. Club Brugge, AA Gent en KV Oostende gingen er in de voorrondes uit zonder zege, goed voor een voorlopige totaalbalans van twee zeges, vijf draws en twaalf nederlagen.

De belabberde prestaties van de Belgische teams in dit Europese horrorseizoen vormen op termijn mogelijk ook een bedreiging voor de positie van ons land op de ranglijst, die opgemaakt wordt op basis van de resultaten van de laatste vijf seizoenen. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de Belgische coëfficiënt dit seizoen op 2.200, waarmee ons land niet verder komt dan de 33e plaats, maar intussen wel voetbaldwerg Liechtenstein (2.000) en voorlopig ook Nederland (2.100) is voorbijgestoken. Ter vergelijking, vorig seizoen sprokkelden de Belgische clubs uitzonderlijk 12.500 punten.

