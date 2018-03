Voor deze speler kijken Erdogan en Louwagie vanavond naar de Champions League Thibault Spruytte

13 maart 2018

17u09 0 Champions League Italië is in de ban van Cengiz Ünder (20). Het wonderkind van AS Roma dat regelmatig een telefoontje krijgt van Turkse president Erdogan en evengoed in de Ghelamco Arena had kunnen schitteren.

Hoe vaak zou Michel Louwagie dat ene scoutingsverslag al vervloekt hebben? Een klein jaar geleden kwam makelaar Roger Henrotay plots met de naam van een onbekende talentvolle Turk op de proppen. “Ik had toen moeten luisteren”, jammerde Louwagie onlangs. “Hij kostte 1 miljoen euro. Maar wanneer we hem gingen scouten, speelde hij niet zijn beste match…” Een pijnlijke vergissing, want intussen kent heel Europa Cengiz Ünder.

De voorbije weken maakte de flankaanvaller namelijk furore bij AS Roma, met zijn flitsende techniek en neus voor goals – vijf stuks in zijn laatste vier duels. In de heenmatch tegen Shakhtar Donetsk toonde Ünder zijn voetbalintelligentie met een slimme loopactie door de verdediging, om vervolgens koel af te werken.

En zeggen dat zijn overgang naar de Eeuwige Stad bijzonder moeizaam verliep. Italiaans sprak hij niet, Engels evenmin. Zijn eerste ontmoeting met Roma-legende Francesco Totti was dan ook… bijzonder. “Ik verstond niets van wat hij tegen mij zei”, lachte Ünder nadien. “Maar dat maakte niets uit. Ik voelde me een fan die zijn idool ontmoette. (grijnst) Ik vroeg zelfs om een foto.” Enkele maanden later verloopt de communicatie al beter – met dank aan taallessen en een tolk. Maar de flankaanvaller, die voorheen nog nooit alleen woonde, voelt zich wel nog steeds eenzaam in de metropool.

Niet verwonderlijk. Ünder groeide op in het piepkleine Turkse dorpje Sindirgi, waar de toekomstperspectieven niet hoopgevend zijn. Alleen nam het leven van Ünder een wending, toen hij op zijn tiende ontdekt werd door scouts van Bucaspor. Zeven jaar later volgde zijn eerste profcontract bij tweedeklasser Altinordu. Het was daar dat ook AA Gent tevergeefs een kijkje ging nemen.

De volgende keuze in zijn loopbaan toonde al hoe hij zijn eigen ideeën wilde volgen. Ünder kreeg de kans om bij grote ploegen te tekenen. Galatasaray en Fenerbahce wilden de jongeling, maar die koos voor Basaksehir, dat 1 miljoen betaalde. Een seizoen later stond Manchester City al klaar met een contract. Maar de Turk, die nochtans droomt van de Premier League, sloeg de aanbieding af. Het uitgestippelde traject – City wilde hem uitlenen aan Freiburg – zinde hem niet. Dan was het aanbod van AS Roma aantrekkelijker. En dus trok Ünder voor – hou u vast – vijftien miljoen euro naar Italië.

Felicitaties volgden. Zélfs van de president Recep Tayyin Erdogan, die zijn landgenoot opbelde. Omgekeerd is de appreciatie er eveneens. Zo vierde Ünder zijn twee treffers tegen Benevento met een soldatengroet. Een steunbetuiging voor het offensief van Erdogan tegen de Koerden in Syrië. Sindsdien is het wonderkind het uithangbord van de Turkse regering.

Afspraak vanavond, wanneer Radja Nainggolan en Ünder met AS Roma op zoek gaan naar de kwartfinales in de Champions League. Wees er maar zeker van dat Erdogan en Louwagie voor hun televisie zullen zitten.