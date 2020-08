Volgens De Bilde is Bayern licht favoriet: “Maar benieuwd hoe hun hoge verdediging het aanpakt tegen Mbappé en Neymar” Redactie

22 augustus 2020

20u08 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Champions League Morgen zit elke voetballiefhebber op het puntje van zijn stoel. Paris Saint-Germain en Bayern München strijden om de Cup met de Grote Oren. Onze analist Gilles De Bilde - aanwezig in Lissabon - blikt vooruit op de Champions Leauefinale. “Bayern is mijn favoriet. Maar ze verdedigen altijd heel hoog. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken tegen kleppers als Mbappé en Neymar. Ik kijk ook uit naar de prestatie van die laatste. Als hij wat hij al toonde kan herhalen tegen Bayern, krijgen de Duitsers het moeilijk. En dat weet coach Flick maar al te goed.”

Kijk in bovenstaande video naar de volledige vooruitblik van De Bilde. Ook Bayern-coach Flick komt aan het woord. “We houden vast aan onze filosofie. Onze speelstijl onderscheidt ons en garandeert ons succes. Natuurlijk heeft PSG veel kwaliteit in huis. We mogen hen gewoon niet de ruimte geven om hun passes te versturen. We moeten vroeg druk zetten.”

Flick gaat ervan uit dat hij weer kan rekenen op centrale verdediger Jerome Boateng, die in de halve finale tijdens de rust met een spierblessure gewisseld moest worden. Rechtsachter Benjamin Pavard, die na een voetblessure enkele minuten meespeelde tegen Lyon, moet nog niet in de basis verwacht worden. Winger Kingsley Coman krijgt wellicht de voorkeur op ex-Bruggeling Ivan Perisic, die nochtans de laatste drie wedstrijden startte. “Ik heb nog niets beslist, maar omdat het de derde wedstrijd op zo’n korte tijd is, is het misschien tijd voor frissere krachten. We hebben een plan en hopen dat we dat kunnen uitvoeren. Om te winnen, zal elke speler honderd procent moeten zijn. Mentaal is mijn team er alvast klaar voor. Ze zullen er alles aan doen om de titel binnen te halen.”

De Champions Leaguefinale is morgen LIVE te bekijken op VTM en HLN.be!

Poll Wie wint de Champions League? Paris Saint-Germain

Bayern München Paris Saint-Germain 18%

Bayern München 82%

Lees ook:

“PSG kan enkel winnen als de individuen zich negentig minuten volledig wegcijferen”: Gilles De Bilde antwoordt op 10 Champions League-stellingen (+)

Hallucinant verschil van 500 (!) miljoen euro: kostprijs basiselftal van Bayern is ‘peanuts’ in vergelijking met dat van PSG