Volg alle actie in de Champions League vanavond op HLN.be, met liveblog Atlético-Club, de punten van de Brugse spelers en de hattrick van Marc Degryse Redactie

03 oktober 2018

17u34 0 Champions League Mooie avond in de Champions League vanavond en dan volgen we bij HLN.be alles graag op de voet.

Natuurlijk met een nu al opgestarte liveblog van Atlético Madrid - Club Brugge, partij die zich aankondigt als de moeilijkste van de zes in de Brugse poule op het kampioenenbal. In die blog houden we jullie ook op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Dortmund, waar er een mogelijk Belgische confrontatie op het middenveld plaatsvindt: Axel Witsel versus Youri Tielemans, op voorwaarde dat die laatste opnieuw het vertrouwen krijgt van Monaco-coach Jardim. Snel na affluiten brengen wij ook de punten op tien van elke Club-speler in het Wanda Metropolitano en brengen we in HLN+ ook het verslag van onze chef voetbal Stephan Keygnaert in Madrid en de hattrick van HLN-analist Marc Degryse: de drie opvallendste dingen die de ex-speler van Club opgevallen zijn uit Atlético - Club.

#UCL Week 2 continues...



If you could snap your fingers and appear in a stadium tonight, which one? pic.twitter.com/SjdjbWlBQk UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

De avond op het bal begint trouwens al vroeg, met als aperitief om 18u55 PSG tegen Rode Ster Belgrado. Wie PSG zegt, zegt natuurlijk Kylian Mbappé. En Neymar. En Cavani. En Thomas Meunier, onze landgenoot die door de blessure van Dani Alves volop zijn kans krijgt op de Parijse rechterflank en zich de laatste weken geregeld uitleeft met goals en assists. Ook vanavond? PSG is na de nederlaag in Liverpool (3-2) quasi verplicht om te winnen.

When Neymar spotted an opportunity to nutmeg Mbappé 🤣#UCL pic.twitter.com/5lyHLIu3Hn UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Mbappé's club record at 19 🌠



Outrageous. #UCL pic.twitter.com/ylDbeSZNxs UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

In de groep van PSG bovendien een erg mooie affiche, om 21u: Napoli - Liverpool. Ancelotti gunde Dries Mertens in de eerste match in Belgrado slechts een invalbeurt van een halfuur en kwam niet verder dan 0-0. Thuis tegen de verliezende finalist van vorig seizoen staat er dus meer dan alleen prestige op het spel voor de 'Partenopei'.

Klopp and @LFC finding their rhythm 👏👏👏@VirgilvDijk loving it 😄#UCL pic.twitter.com/XlSRnttkAs UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Twee meer dan interessante partijen ook in groep B, met Tottenham - FC Barcelona en PSV tegen Inter. Door het uitvallen van Dembélé en Vertonghen zijn de Spurs-Belgen gekortwiekt, maar Alderweireld staat er weer helemaal. Dat zal moeten, want vanavond kijkt de Rode Duivel niemand minder dan Leo Messi ongetwijfeld enkele keren recht in de ogen. Barça draait de voorbije weken vierkant, maar is er ongetwijfeld op uit in het mythische Wembley -in afwachting van het nieuwe stadion nog steeds de thuishaven van de Spurs- nog eens uit te pakken. Of kunnen de Spurs-aanvallers Kane, Lamela, Son en/of Lucas het de geplaagde Barça-verdediging moeilijk maken?

Inter van zijn kant, dat op de openingsspeeldag ultiem won van Tottenham met 2-1, trekt naar het PSV van Mark Van Bommel, op zoek naar zijn eerste punten na verlies in Camp Nou. De 'nerazzurri' surfen na die zege tegen de Spurs echter op een wolk en kijken ongetwijfeld naar Icardi en onze Nainggolan om ook in Eindhoven te scoren. Een verslag van onze man in het Philips Stadion krijg je snel na affluiten te lezen.

Harry Kane vs Lionel Messi



Who do you think will score first when Tottenham take on Barcelona in the Champions League tonight?



🔁 - Kane

❤️ - Messi pic.twitter.com/n657LDyvWL WhoScored.com(@ WhoScored) link

Who will get more #UCL goals this season: Kane or Messi?

🤩 They go head-to-head tonight! 🤩 pic.twitter.com/On1jwRK39J UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

MVB and his "special" relationship with @PSV 🔴◻️🔴



Who is your club legend?#UCL pic.twitter.com/2wF3cS1TQP UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

🤳 @Inter_en players compete for the best photo 📸😃#UCL pic.twitter.com/uR9aHNMhvJ UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Meer over PSG

sportdiscipline

voetbal

sport

sportevenement

Tottenham

PSV

Club