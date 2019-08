Virgil van Dijk krijgt prijs voor Speler van het Jaar Redactie

29 augustus 2019

19u32 1 Champions League Tussen de loting voor de groepsfase van de Champions League reikte de UEFA traditiegetrouw enkele awards uit, die betrekking hebben op het vorige Champions League-seizoen. Verdediger Virgil van Dijk (Liverpool) schoot de hoofdvogel af. Hij werd verkozen tot Speler van het Jaar. De Nederlander kreeg ook de trofee als Beste Verdediger. Van Dijk en Liverpool wonnen vorig seizoen de Champions League door in de finale met 2-0 te winnen van Tottenham Hotspur.

Naast Van Dijk viel ook zijn Braziliaanse ploegmakker Alisson Becker in de prijzen als Beste Doelman. De Nederlander Frenkie de Jong, die in het tussenseizoen Ajax ruilde voor FC Barcelona, was de Beste Middenvelder en weinig verrassend werd Lionel Messi (FC Barcelona) verkozen tot Beste Aanvaller.

Eric Cantona tot slot kreeg de UEFA President's Award. Hij verbaasde het publiek vervolgens met een erg warrige speech, dat een gedicht bleek te zijn. Het publiek onderdrukte een voorzichtige glimlach.