Vijf knappe punten telt Club vandaag. En straks volgt nog een toetje, thuis tegen Atlético. Een galawedstrijd. Dat verdien je, als je zo presteert in Europa Niels Poissonnier in Duitsland

28 november 2018

23u14 0 Champions League Nou, nou Club Brugge. Eventjes het grote Borussia Dortmund neutraliseren. Met de speeldag krijgt deze Champions Leaguecampagne extra glans.

’t Was tegen zijn principes. Ivan Leko is een romanticus. Het liefst wil hij altijd en overal de bal. Maar op gezette tijdstippen – zoals in Atlético – halen de hersenen het van zijn hart. Moet de droom wijken voor rationaliteit. Club ging gisteravond rusten met 28 procent balbezit. Da’s ontiegelijk weinig. Wat niet wegneemt dat Vormer en co zich meer dan verdienstelijk presenteerden.

Tactisch gedisciplineerd, goed georganiseerd en verbeten in elk duel. Club streed met de middelen die het in deze setting heeft. Eén voor allen, allen voor één. Veel meer kan je tegen de autoritaire leider uit de Bundesliga niet verwachten. Vol in de aanval trekken, had gelijkgestaan aan zelfmoord plegen. Dortmund doet niets liever dan snel omschakelen – Leko had zijn huiswerk (andermaal) grondig gemaakt.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN