Vierde wissel voortaan ook toegestaan bij verlengingen in Champions League

05 juli 2018

14u08

Een reeks reglementswijzigingen treedt met onmiddellijke ingang in werking in verschillende UEFA-competities, zo is vandaag bekendgemaakt. Zo staat de UEFA een vierde wissel toe in de verlengingen, wat al het geval is op het WK in Rusland. Eind maart had de UEFA de vierde wissel al aangekondigd voor de Champions en Europa League.

De International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat beslist over aanpassingen aan de spelregels, keurde in maart de vierde wissel officieel goed na een tweejarige testfase in verschillende competities. Vanaf volgend seizoen mag dus een extra keer gewisseld worden na de reguliere speeltijd in de Champions League, Europa League, Europese Supercup, op het EK 2020 en het EK 2021 voor vrouwen. Ook in de komende Nations League is een vierde wissel toegestaan in de verlengingen.

In de Europese competities voor jeugdteams - Youth League, EK U17 (m/v) en EK U19 - zijn vanaf komend seizoen zelfs vijf wissels toegestaan. Er zijn maximaal drie momenten (bij verlengingen vier) om die wissels door te voeren.

Verder meldt de UEFA dat het reglement wat betreft het gebruik van elektronische communicatie in de technische zones is aangepast. Voortaan zijn "kleine, mobiele in de hand te houden toestellen" toegelaten "wanneer er een direct verband is met het welzijn of de veiligheid van een speler of omwille van tactische redenen".