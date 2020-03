Vier goals op verplaatsing in knock-out fase van de Champions League: Ilicic troeft daarmee heel wat grootheden af AV

11 maart 2020

12u38 0 Champions League Doelpuntenrecords breken, het is meestal een kolfje naar de hand van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Gisterenavond was die eer voor de gelegenheid weggelegd voor een Sloveen van Atalanta Bergamo. Met vier goals op bezoek bij Valencia schoot Josip Ilicic de Italianen naar de kwartfinales. Viermaal raak op verplaatsing in de knock-outfase, niemand deed hem dit ooit voor.

In een leeg Estadio Mestalla plaatste Atalanta Bergamo zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de kwartfinales van de Champions League. Held van de avond was Josip Ilicic, de Sloveense spits van de Italianen. Met vier treffers buitenshuis zorgde hij er eigenhandig voor dat z’n team doorstootte naar de kwartfinales.

Messi blijft in eigen huis de baas

Vier keer scoren in een uitwedstrijd in knock-outfase van de Champions League. Niemand die hier ooit in slaagde, ook Ronaldo en Messi niet. De Argentijn scoorde ooit wel vijf keer in de knock-outfase van het kampioenenbal, maar dat was in een thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Net als Luiz Adriano dat deed in de groepsfase met Shakhtar Donetsk, thuis tegen BATE Borisov.

De kleine Argentijn kon ook vier keer in de knock-outfase tot scoren komen, maar dit was, alweer, in een thuiswedstrijd, tegen Arsenal. Ook onder andere Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, en Marco van Basten slaagden hierin, maar geen van hen kon dit kunstje herhalen op verplaatsing.

Record in leeg Mestalla

Vier goals buitenshuis scoren in de Champions League, daar waren we dit seizoen al tweemaal getuige van. In de groepsfase lieten twee spelers van Bayern München op verplaatsing vier keer de netten trillen. Serge Gnabry deed dit op het veld van Tottenham, terwijl Robert Lewandowski hierin slaagde op bezoek bij Rode Ster Belgrado. In de knock-outfase bleef het wachten tot gisterenavond, toen Ilicic z’n duivels ontbond.

Twee strafschoppen, een hard schot en een stevige plaatsbal in de linkerbovenhoek. Meer had Josip Ilicic niet nodig. De man die z’n carrière begon bij de Sloveense tweedeklasser SC Bonifika en zich via Palermo en Fiorentina opwerkte tot een scoringsmachine bij Atalanta, zorgde zo op z’n eentje voor de kwalificatie voor de kwartfinale.

In zijn volledige carrière scoorde de Sloveen niet eens een kwart van de goals van Messi en Ronaldo, maar toch doet Ilicic alvast op één vlak beter dan de Argentijn en de Portugees. Het tweetal heeft wel nog enkele jaren voor zich, maar makkelijker zal de opdracht niet worden. Zeker niet omdat Ilicic zich steeds beter in z’n vel voelt. Over alle competities heen scoorde de linkspoot dit seizoen al 21 keer en hij lijkt voorlopig niet af te stoppen. “Hoe ouder ik word, hoe beter ik speel”, zei de 32-jarige Sloveen over zijn eigen prestaties. Benieuwd hoe lang z’n record standhoudt.