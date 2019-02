Videoref krijgt wind van voren na strafschopfases in Schalke, maar Guardiola blijft fan: “Het gaat beter worden” MH

21 februari 2019

12u57 0 Champions League Met een numeriek ondertal boog Manchester City gisteravond een scheve situatie om in Gelsenkirchen (2-3). Een hoofdrol was er andermaal weggelegd voor de VAR. Schalke kreeg voor rust twee strafschoppen en vooral de tweede deed stof opwaaien. Behalve bij Pep Guardiola, die de videoref blijft steunen.

Rollercoaster van emoties gisteren in de Veltins-Arena. Na 84 minuten keken De Bruyne en Kompany nog tegen een 2-1-achterstand aan. Intussen had Otamendi de douches al opgezocht na een tweede gele karton. Een flinke stunt was in de maak, maar de klasse van invaller Leroy Sané en sprintbom Raheem Sterling draaide alsnog de rollen om. City op en over een strijdvaardig Schalke 04.

Na afloop was er andermaal commotie rond de VAR. Bij de eerste strafschopfase -Otamendi beging handspel- legde ref Carlos del Cerro pas na ruim vier minuten van twijfels de bal op de stip. Een technisch mankement met het videoscherm lag aan de basis van het oponthoud. Geen twijfels bij Pep Guardiola, die eerlijk was in zijn analyse. “Het was effectief een strafschop”, aldus de City-coach. “Ik ben een grote voorstander van de VAR. Het heeft wat tijd nodig, maar het gaat beter worden. De scheidsrechter vertelde me inderdaad dat het scherm een tijdje stuk was, maar ik blijf fan van de VAR.”

Over de tweede strafschopfase valt meer te discussiëren. De trekfout van Fernandinho was duidelijk, maar de buitenspelpositie van Salif Sané was dat -in mindere mate weliswaar- ook. Toch greep de VAR niet in. “Als we moeten klagen, dan moet het over buitenspel gaan”, vertelde Guardiola nog. “Maar ik behoud het vertrouwen in de VAR. Ik ga soms in tegen de arbitrage, maar doe dat deze keer niet. De rode kaart kan je geven en de strafschoppen waren gewoon terecht.”

