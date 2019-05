VIDEO. Zijn 600ste was een meesterwerk, maar hoe vierde Messi zijn vorige mijlpalen? MH

02 mei 2019

14u47 1 Champions League Een nieuwe mijlpaal bereikte de ‘Vlo’ in stijl. De teller van Lionel Messi bij FC Barcelona staat nu op 600. In Liverpool, dat met 3-0 ten onder ging in Camp Nou, hebben ze het geweten. Maar hoe bereikte hij de vorige mijlpalen? Een overzicht.

1 mei 2005: allereerste doelpunt vs. Albacete

De eerste van voorlopig 600 stuks. Met een subtiel lobje opent Lionel Messi zijn rekening bij FC Barcelona. Daarvoor moeten we veertien jaar terug. De voetbalwereld maakt kennis met een magiër. Let ook op de héérlijke assist van ene Ronaldinho.

16 januari 2010: 100ste doelpunt vs. Sevilla

Messi treedt toe tot ‘de Club van Honderd’. Tegen Sevilla scoorde hij in het seizoen 2010/2011 zijn 100ste en 101ste treffer voor de Catalaanse grootmacht. Amper 188 wedstrijden had hij er voor nodig. De Andalusiërs zouden finaal met 4-0 kopje onder gaan in Catalonië.

1 november 2011: 200ste doelpunt vs. Viktoria Plzen

Een demonstratie in het Tsjechische Plzen resulteert in doelpunt nummer 200, 201 én 202. Lionel Messi geeft het kneusje van de Champions League-poule, dat Barça als winnaar afsloot, voetballes. Hij is op dat moment 26 lentes jong.

16 februari 2013: 300ste doelpunt vs. Granada

Niet zijn mooiste, wel een met een gouden randje. In 2013 volgt op het veld van Granada nummer 300. Geen één zonder twee, moet hij gedacht hebben, want in diezelfde pot lukte hij met een fraaie vrije trap nummer 301.

8 april 2015: 400ste doelpunt vs. Valencia

471 wedstrijden, 400 doelpunten. 8 april 2015 noteren we, wanneer Messi zijn volgende mijlpaal bereikt. In de slotseconden van het competitieduel met Valencia legt hij met een subtiel wippertje de 2-0-eindstand vast.

23 april 2017: 500ste doelpunt vs. Real Madrid

Zijn viering was het moment waardig: Messi trok zijn shirt uit om dat aan heel Bernabéu te tonen. Hij had zopas in Bernabéu zijn 500ste in het mandje gelegd. Een mooier moment had hij zich moeilijk kunnen voorstellen. De gele kaart nam hij er graag bij.

Ongelooflijk! 😱 #Messi bezorgt de Barça-fans een delirium met de winning goal in Bernabéu! #ElClasico pic.twitter.com/zi7C5Pmqql Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

1 mei 2019: 600ste doelpunt vs. Liverpool

Het meest vers in het geheugen. Zelfs een topdoelman als Alisson was volslagen kansloos op de penseelstreek gisteravond. De 'GOAT’ (Greatest Of All Time) neemt met twee goals (3-0-zege) een flinke optie op de Champions League-finale.

Leo Messi amazing free kick from the stands!!

.

Follow @EFootballapp

.#messi #barcelona #messi pic.twitter.com/jUSsSwQjkm EFootball(@ EFootballapp) link

📍 Camp Nou

🐐 #Messi600

🙌 Barça Fans

🌍 Any crazy celebrations around the world? pic.twitter.com/sySxcnjQDf FC Barcelona(@ FCBarcelona) link