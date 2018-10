VIDEO. Thierry Henry zwaait met lof naar Vanaken: “Hij laat de bal leven” Mathieu Goedefroy

24 oktober 2018

22u34 8

Als er één Bruggeling vanavond goede punten scoorde aan de overkant, dan was het wel Hans Vanaken. De metronoom op het Brugse middenveld kende een begenadigd dagje tegen het AS Monaco van Thierry Henry, die bijzonder onder de indruk bleek. “Hij was héél moeilijk af te stoppen voor ons.”