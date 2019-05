VIDEO. Spurs-coach Pochettino spuit mist over comeback van Kane TLB

31 mei 2019

22u26

Bron: AP/Belga 0

Mauricio Pochettino, coach van Tottenham, heeft nog niet beslist of hij morgen in de finale van de Champions League tegen Liverpool prijsschutter Harry Kane zal opstellen. "Ik hak pas na de laatste oefensessie de knoop door", vertelde de Argentijnse T1 op een persmoment in Madrid, waar in het Wanda Metropolitano-stadion de eindstrijd op de planning staat.

Kane staat sinds begin april aan de kant met een enkelblessure. Die liep hij op in de kwartfinale tegen Manchester City. Onlangs hervatte de Engelse international de training en bij Tottenham hopen ze hem volledig klaar te krijgen voor de finale.

"Op dit moment kan ik nog niet zeggen of Kane inzetbaar is", verklaarde Pochettino. "Na de training neem ik mijn beslissing. Dat zal niet makkelijk worden. We hebben alle info en kennen ieder detail, daar gaan we rekening mee houden. We zullen uiteraard proberen te winnen, maar kunnen nu eenmaal maar elf spelers opstellen.”