VIDEO. Solskjaer keert na twintig jaar terug naar Camp Nou en blikt terug op die ene avond: “Het was ongelofelijk” DMM

15 maart 2019

15u18 0 Champions League Manchester United-Barcelona. Dat is na de loting van deze middag de topaffiche van de komende kwartfinales in de Champions League. Beide teams stonden in de eindfase van het kampioenenbal al enkele keren tegenover elkaar. Met een glansrol voor Ole Gunnar Solskjaer, hij komt na 20 jaar terug naar Camp Nou.

Het is van de finale in 2011 geleden dat Manchester United en Barcelona elkaar nog eens tegenkwamen in de knock-outfase van de Champions League. De Catalanen wonnen toen overtuigend met 3-1. Lionel Messi, Sergio Busquets en Gerard Piqué stonden acht jaar geleden tussen de lijnen. Bij United startte Antonio Valencia aan de partij en zat Chris Smalling op de bank. Verwacht de komende weken dus niet veel namen meer die er in de tijd van toen bij waren. Vooral bij United is er wel wat veranderd.

Zo zit niet Alex Ferguson, maar wel Ole Gunnar Solskjaer op het bankje bij de Engelsen. De Noor heeft goeie herinneringen aan Barcelona, zeker als speler. In 1999 wonnen de ‘Mancunians’ in Camp Nou de Champions League na een bloedstollend slot tegen Bayern München. Solskjaer was toen in het thuisstadion van Barcelona de gevierde man die de winnende de 2-1 in de toegevoegde tijd voorbij Oliver Kahn in doel duwde. Eerder had Teddy Sheringham in de toegevoegde tijd voor 1-1 getekend.

Solskjaer: “Het moest wel Barcelona zijn”

Op de clubwebsite van Manchester United haalt de Noor herinneringen op. “Het moest wel Barcelona zijn. Ik kreeg al zoveel sms’jes van vrienden dat het dit jaar 20 jaar geleden is sinds mijn goal in Camp Nou en nu gaan we gewoon terug. De finale in 1999 is altijd het grootste moment uit mijn spelerscarrière geweest. Het was een ongelofelijke avond. Camp Nou is natuurlijk ook een schitterend stadion. En natuurlijk herinner ik me dat we in de jaargang 1998-1999 Barcelona ook tegenkwamen in de groepsfase. Toen eindigde de match het twee keer op 3-3. Het wordt straks dus ongetwijfeld een mooie wedstrijd.”

#UCLdraw

Manchester United - FC Barcelona:

Ole Gunnar Solskjaer will return to Camp Nou 20 years after his CL winning goal in the 93rd minute - @ManUtd v Bayern München 2-1. Gracenote Live(@ GracenoteLive) link

Ole Gunnar Solskjaer taking Man Utd back to Barcelona?



He has some happy memories at the Nou Camp to be fair 🙌pic.twitter.com/ZBEM0oWpp6 Football on BT Sport(@ btsportfootball) link

Ole Gunnar Solskjaer returns to the Nou Camp in the Champions League Quarter-Finals.



Will Manchester United have another famous night in Barcelona? #MUFC #GGMU pic.twitter.com/5XfdirhyCl tipclub(@ tipclubapp) link

De knal van Scholes

Naast die ene avond in Camp Nou was er ook nog de halve finale in het seizoen 2007-2008. In het seizoen dat Manchester United voor de laatste keer de Champions League zou winnen hield de ploeg van coach Alex Ferguson Barcelona op 0-0 in Catalonië. In de terugmatch waren beide teams ook aan elkaar gewaagd, maar was het een fenomenale knal van Paul Scholes die het verschil maakte. Geniet hieronder nog eens van de winnende treffer van de rosse middenvelder. Een schot uit het boekje.

⏪ Manchester United v Barcelona: A spectacular strike by Paul Scholes in 2008! #UCLdraw pic.twitter.com/rGlCHBWDhf UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link