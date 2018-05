VIDEO: Ontroostbare Ulreich doet vannacht geen oog dicht na fenomenale blunder GVS

01 mei 2018

23u07

Bron: VTM Stadion 19 Champions League Akkoord, de terugspeelbal van Tolisso kon preciezer, maar Bayern-doelman Sven Ulreich ging in de terugmatch van de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid toch stevig aan het blunderen.

De Duitser gleed vlak na rust op de pass van zijn Franse ploegmaat weg en trapte vervolgens heel klungelig naast de bal. Een attente Benzema nam het cadeautje in dank aan en prikte zijn tweede van de avond eenvoudig binnen. Een serieuze domper voor Ulreich want die Rekordmeister kwam uiteindelijk één goal te kort voor een ticket voor de finale in Kiev. De ontroostbare keeper zat na het laatste fluitsignaal dan ook nog minutenlang helemaal alleen te peinzen aan zijn foutje.

(lees verder onder de video)

Toch wil trainer Heynckes de schuld voor de uitschakeling niet afschuiven op de doelman. "Sven had een kleine black-out, hij raakte even in de war'', zei Heynckes achteraf. "Hij wist even niet of hij de bal kon oppakken, realiseerde zich toen dat hij dat niet mocht doen, werd nerveus en dan gebeurt dit. Het is vreselijk voor een speler om daarmee te moeten omgaan. Het was een slecht moment voor mijn team. Maar we hebben daarna ook kansen genoeg gehad om meer doelpunten te maken. Mijn keeper heeft over het geheel gezien heel goed gespeeld."

