VIDEO. Klopp dolt voor kraker PSG - Liverpool met Franse vertaler: "Wat een erotische stem. Wow, nog eens graag!"

28 november 2018

15u56 0 Champions League Veel ogen zijn vanavond in de Champions League gericht op het Prinsenpark. Daar kijken met PSG en Liverpool twee toppers onder Europese druk elkaar in de ogen. Neymar-Mbappé-Cavani versus Salah-Firmino-Mané, Tuchel versus Klopp. Die laatste leek op zijn persconferentie een dag voor de match alvast drukbestendig.

De Duitse Liverpool-trainer had de lachers meteen op de hand. Toen ‘Kloppo’ de stem van de Franse vertaler in zijn oortjes hoorde, begon hij te dollen. “Dat is trouwens een erg erotische stem, van de vertaler... (tegen de journalisten) Willen jullie ook eens luisteren? Proficiat! Wauw. (lacht) Nog eens, graag!”

‘Big balls’

En ook daarna ging hij vrolijk verder. “Als we geen top zijn, maken we hier geen kans. Tegen PSG moet je voetballen, of je raakt nooit uit hun druk verlost. Wanneer zij de bal hebben, zetten ze je constant onder druk - het komt er dus op aan de wedstrijd te controleren wanneer wij de bal hebben. ‘You need really big balls to do that’.” Vrij vertaald: daar heb je heel wat lef voor nodig.

Hij gooide ook met de nodige bloemetjes naar de tegenstander. “PSG is top, zowel defensief als offensief. Naast hun toppers in de aanval heb je ook Adrien Rabiot - geweldige speler. Marco Verratti - twee jaar geleden wou de hele wereld hem. Daar kan je niet naast kijken.”

Paris, c’est fini?

Maar hoe vlotjes zowel PSG als Liverpool door de competitie walsen (de Parijzenaars hebben in de Ligue 1 al alles gewonnen en Liverpool is in de Premier League nog ongeslagen), zo lastig gaat het in de -toegegeven- erg zware groep C van het kampioenenbal. PSG kon tot dusver alleen thuis tegen Rode Ster Belgrado winnen, terwijl Liverpool zich na verlies bij datzelfde Rode Ster op de vorige speeldag zich in de nesten heeft gewerkt. Met Napoli dat vanavond thuis tegen de Serviërs speelt, kan Liverpool en al zeker PSG zich geen nederlaag veroorloven. Of anders is het straks niet ‘Ici, c’est Paris’, maar ‘Paris, c’est fini’.

