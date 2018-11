VIDEO. Hooligans Benfica vallen Ajax-supporters aan in hotel Lissabon: “Stoel in mijn rug gekregen, ik kan nauwelijks lopen” MVDB TMA

08 november 2018

11u09

Bron: ANP 1 Champions League Meerdere supporters van Ajax zijn gewond geraakt na het uitduel met Benfica Lissabon (1-1) in de Champions League. Dat gebeurde toen hooligans van de Portugese club een hotel aanvielen waar fans van de Amsterdamse club nog genoten van de goed verworven uitgangspositie op een plaats in de achtste finales.

“Er zaten denk ik zo’n honderd supporters van onze club op het terras en in de lobby van het hotel”, vertelt een fan die liever anoniem wil blijven. “Plotseling hoorden we heel veel glas rinkelen en zagen we dat er een glasbak werd omgegooid. Vervolgens werden we met flessen bekogeld en liep het helemaal uit de hand. Het gebeurde vlak na de wedstrijd. Wij zijn geen hooligans en hebben de wedstrijd ook niet in het bezoekersvak bekeken. We zaten gewoon op de lange zijde van het stadion. De fans in het uitvak werden nog vastgehouden in het stadion toen het gebeurde.”

Kort voor de aftrap ging het al mis in het bezoekersvak van het Estádio da Luz. De politie wilde de eerste rijen vrijmaken en verwijderde daar supporters van Ajax. Die reageerden door stoeltjes af te breken en richting de agenten te gooien.

Na het gelijkspel in Lissabon werden Ajax-fans in een nabijgelegen hotel aangevallen door Portugese hooligans. "Het liep echt helemaal uit de hand. Ik kreeg een stoel in mijn rug en ga zo naar de dokter als we weer in Nederland zijn geland. Ik kan nauwelijks lopen. Maar ik zag jongens die hun hele gezicht hadden opengehaald. Ze liepen met theedoeken om hun hoofd en je zag het bloed stromen. Er was ook paniek, want iedereen probeerde te vluchten naar de bovenste etages van het hotel. Het was echt vreselijk. Dat denk je even leuk naar een uitwedstrijd te gaan. Dit was echt niet normaal.”