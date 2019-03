VIDEO. Er was die ene avond in Camp Nou en de knal van Paul Scholes, Man U heeft goeie herinneringen aan Barcelona DMM

15 maart 2019

15u18 0 Champions League Manchester United-Barcelona. Dat is na de loting van deze middag de topaffiche van de komende kwartfinales in de Champions League. Beide teams stonden in de eindfase van het kampioenenbal al enkele keren tegenover elkaar. Met een loeier van Paul Scholes als één van de meest recente hoogtepunten.

Het is van de finale in 2011 geleden dat Manchester United en Barcelona elkaar nog eens tegenkwamen in de knock-outfase van de Champions League. De Catalanen wonnen toen overtuigend met 3-1. Lionel Messi, Sergio Busquets en Gerard Piqué stonden acht jaar geleden tussen de lijnen. Bij United startte Antonio Valencia aan de partij en zat Chris Smalling op de bank. Verwacht de komende weken dus niet veel namen meer die er in de tijd van toen bij waren. Vooral bij United is er wel wat veranderd.

Toch heeft de Engelse club ook goeie herinneringen aan Barcelona. In 1999 wonnen de ‘Mancunians’ in Camp Nou de Champions League na een bloedstollend slot tegen Bayern München. Huidig coach Ole Gunnar Solskjaer was toen in het thuisstadion van Barcelona de gevierde man die de winnende de 2-1 in de toegevoegde tijd voorbij Oliver Kahn in doel duwde.

Naast die ene avond in Camp Nou was er ook nog de halve finale in het seizoen 2007-2008. In het seizoen dat Manchester United voor de laatste keer de Champions League zou winnen hield de ploeg van coach Alex Ferguson Barcelona op 0-0 in Catalonië. In de terugmatch waren beide teams ook aan elkaar gewaagd, maar was het een fenomenale knal van Paul Scholes die het verschil maakte. Geniet hieronder nog eens van de winnende treffer van de rosse middenvelder. Een schot uit het boekje.

