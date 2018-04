VIDEO: Domper op de topaffiche: bus van City loopt heel wat schade op na bekogeling Liverpool-fans Redactie

04 april 2018

23u02

Bron: Belga 22 Champions League De spelersbus van Manchester City is voorafgaand aan de kwartfinale van de Champions League tegen Liverpool bekogeld. Dat gebeurde toen de selectie van trainer Pep Guardiola arriveerde op Anfield Road. Bij het incident raakte niemand gewond, maar de bus liep heel wat schade op.

Liverpool nam in een statement op de website van de club afstand van de supporters die zich misdroegen. "De club veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen de taferelen die voorafgingen aan de wedstrijd. We verontschuldigen ons bij deze aan Pep Guardiola, de spelers, de technische staf en andere medewerkers die bij het incident betrokken waren. Het gedrag van een aantal personen was volledig onaanvaardbaar en de club zal volledig samenwerken met de autoriteiten om de verantwoordelijken te achterhalen."